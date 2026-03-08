Cuba criticó cumbre organizada por Trump y apuntó al “uso letal de fuerza militar estadounidense”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel planteó que aquello supone un “atentado” contra la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó la cumbre Escudo de las Américas realizada el sábado en Miami, Florida, y calificó la instancia organizada por Donald Trump como “reaccionaria y neocolonial”.

El líder de la isla caribeña lamentó que “la pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida, convocada por Estados Unidos con asistencia de gobiernos de derecha de la región, compromete a estos con aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos, el orden y tranquilidad de sus países“.

En esa línea, Miguel Díaz-Canel planteó que aquello supone un “atentado” contra la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Cuba ve la cumbre de Trump como un ataque

Para el líder de Cuba, la cumbre organizada por Trump conlleva “un ataque a las aspiraciones de integración regional y una manifestación de la disposición a subordinarse ante los intereses del poderoso vecino del norte bajo los preceptos de la Doctrina Monroe”.

De acuerdo con lo acordado por los líderes con el presidente estadounidense, establecieron una nueva alianza conformada por 17 países del continente americano, la que tendrá como principal objetivo combatir los cárteles del narcotráfico.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso para utilizar fuerza militar letal para destruir las redes de los siniestros terroristas de los cárteles de una vez por todas“, manifestó en la víspera el presidente norteamericano, Donald Trump.