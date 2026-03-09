Quién es Mojtaba Jamenei, el hombre que tomó el control de Irán

Su elección marca el tercer liderazgo supremo en los más de 40 años desde la revolución islámica de 1979.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, fue designado como el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien falleció en ataques aéreos estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, en medio de la actual escalada de conflictos en Medio Oriente.

Su nombramiento fue confirmado por la Asamblea de Expertos, un órgano clerical de 88 miembros encargado de elegir al máximo líder del país.

Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, ha mantenido hasta ahora un perfil relativamente bajo, incluso dentro de las estructuras del poder iraní, lo que ha generado incertidumbre y sorpresa tanto dentro como fuera del país. A pesar de ello, ha sido considerado durante años una figura influyente entre los círculos más conservadores y ligados a la Guardia Revolucionaria Islámica, institución clave en la política y seguridad iraní.

Su elección marca el tercer liderazgo supremo en los más de 40 años desde la revolución islámica de 1979, y representa una continuación del ala dura del régimen, con fuerte respaldo de las estructuras religiosas y de seguridad.

Analistas indicaron a medios internacionales, su ascenso también es interpretado como una firme señal de que Irán no cederá ante las presiones de Estados Unidos e Israel en el contexto del conflicto actual.

La llegada de Mojtaba Jamenei al poder se produce en un momento de intensa tensión regional e internacional, con advertencias desde Washington sobre este nombramiento.

A su vez, la Guardia Revolucionaria ha expresado su lealtad total al nuevo líder, lo que apunta a que su autoridad será respaldada por la cúpula militar y religiosa del país, consolidando así un liderazgo de línea dura en momentos críticos para la República Islámica.