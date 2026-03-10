Irán responde a amenazas de Trump y le advierte que “podría ser eliminado”

El jefe de seguridad iraní aseguró que “la nación no tiene miedo de sus amenazas vacías” y dijo a Trump que “se cuide”.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se cuide porque “podría ser eliminado”.

La autoridad del país de medio oriente rechazó las “amenazas vacías” en medio del conflicto que se ha desatado en la zona.

A través de sus redes sociales, expuso que “la nación no tiene miedo de sus amenazas vacías“, en respuesta a los dichos del mandatario americano, quien expresó que Irán “será golpeado 20 veces más fuerte por Estados Unidos” si bloquea el paso de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

En esa línea, Lariyani enfatizó que “incluso otros más grandes (que Trump) no lograron eliminar a la nación iraní“. Considerando lo anterior, el asesor de seguridad advirtió que “tenga cuidado, no sea usted el eliminado”.

Tras ello, el jefe de defensa aseguró que el estrecho de Ormuz “será un estrecho de paz y prosperidad para todos, o será un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas”. Previo a esto, el cuerpo militar de élite reiteró su amenaza de que si EE.UU e Israel continúan sus agresiones contra la infraestructura iraníes, “no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso”.

En el marco de la ofensiva de EE.UU. e Israel, se han registrado más de 1.200 muertos en Irán de acuerdo a lo que han informado las autoridades. Dentro de ellos se encuentran Alí Jamenei y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, el cual ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluyendo bases militares.