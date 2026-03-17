“Confrontación artificial”: Rusia condenó dichos de Trump y ofreció brindar toda la ayuda posible a Cuba

“Rusia reafirma su inquebrantable solidaridad con el Gobierno y el hermano pueblo cubano”, afirmó la Cancillería rusa.

Rusia condenó este martes las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto a que “será un honor tomar Cuba” y ofreció a la isla caribeña brindarle “toda la ayuda posible”.

Así lo manifestó el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, luego de que el mandatario norteamericano manifestó que “podría hacer lo que quisiera” con Cuba, a la que describió como “una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada“.

Lo anterior, a pesar de que tanto desde Washington como desde La Habana se confirmó que están buscando “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos gobiernos”.

Rusia comprometió su ayuda a Cuba tras dichos de Trump

Durante su encuentro con la prensa acreditada, Dimitri Peskov remarcó que “Cuba es una nación independiente y soberana, que se enfrenta a grandes penurias económicas a causa de un asfixiante embargo”.

Indicó que, debido a lo anterior, “están surgiendo importantes problemas humanitarios, así que desde Rusia estamos dispuestos a brindar toda la ayuda posible, por supuesto. Estamos trabajando en todas estas cuestiones con nuestros interlocutores cubanos”, precisó.

Tras los dichos del portavoz del Kremlin, también se refirió al tema la Cancillería rusa, que condenó “de manera enérgica los flagrantes intentos de injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, las intimidaciones y la aplicación de medidas restrictivas unilaterales ilegales“.

“Rusia reafirma su inquebrantable solidaridad con el Gobierno y el hermano pueblo cubano“, en un momento de “confrontación alimentada de forma artificial”, se indicó desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Concluyó que confía que “el heroico pueblo cubano (…) sabrá defender el derecho inalienable a la elección soberana del camino del desarrollo”.

Continúa instalación de paneles solares donados por China

Mientras Rusia salió al paso de los dichos de Trump, en Cuba continúan las labores para instalar los 5 mil paneles solares que le donó China para paliar la falta de energía, producto del cese del envío de combustibles desde Venezuela.

A través de esta opción, el régimen busca reducir la severa crisis energética que ha provocado continuos apagones en la isla caribeña.

De acuerdo con lo previsto, cuando todos los paneles solares se encuentren en funcionamiento, permitirán ahorrar un estimado de 18.000 toneladas de combustible.