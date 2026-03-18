Inquietante dato en caso Narumi: Nicolás Zepeda accedió más de 50 veces a cuenta de Facebook de su ex pareja

La abogada de la familia de Narumi, Sylvie Galley, declaró que Zepeda realizó estas acciones para “que la gente creyera que ella estaba viva y poder escapar de Francia”.

AGENCIA UNO

En Francia se llevó a cabo la segunda jornada del tercer juicio contra Nicolás Zepeda, quien está acusado de dar muerte a su ex pareja, la joven japonesa Narumi Kurosaki.

En la oportunidad, la policía francesa entregó un inquietante dato de las acciones del chileno: accedió más de 50 veces a la cuenta de Facebook de Narumi para revisar sus mensajes.

Christophe Touris, comandante de la policía francesa, declaró en la audiencia que “el chileno accedió a la cuenta de Narumi 57 veces, utilizando su nombre de usuario y contraseña, incluyendo 41 veces después de su partida a Francia. Se trata de actos probados de intrusión en la vida privada de Narumi. Simplemente la espió”.

“Nicolás Zepeda leyó los mensajes de Facebook 157 veces, utilizando un traductor para comprenderlos. También visitó la página de Facebook de Arthur del Piccolo (pareja francés de Narumi) 128 veces”, agregó el oficial, quien recalcó que Nicolás Zepeda revisaba de manera permanente la cuenta de Narumi.

Touris puntualizó que el chileno “estaba al tanto de todo lo que ella estaba haciendo, de toda la gente que ella veía y, después de su muerte, él siguió utilizándola”.

Por su parte, la abogada de la familia de Narumi, Sylvie Galley, declaró a Mucho Gusto que Zepeda realizó estas acciones para “que la gente creyera que ella estaba viva y poder escapar de Francia”.

En esta línea, puntualizó que creen que Nicolás Zepeda es el responsable de la desaparición de la joven, ya que “cada pista, cada indicio apunta hacia él. No hay otro sospechoso. Solo él tenía el móvil para matarla”.