Los mediáticos abogados de Nicolás Zepeda en el caso Narumi: de la defensa de Sarkozy a la de Karim Benzema

Un total de seis abogados han estado involucrados en los tres juicios contra el chileno en Francia por el asesinato de Narumi Kurosaki.

Este martes se inició en Lyon, Francia, el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, acusado del asesinato de su ex novia Narumi Kurosaki, en 2016, y en la defensa del chileno asumió una nueva dupla de abogados para intentar revertir la condena a 28 años de cárcel que se le impuso en diciembre de 2023.

En su primera intervención esta jornada, Zepeda le aseguró al tribunal que “soy inocente. No maté a Narumi“, mientras que su equipo legal se mostró disconforme porque, según informó el juez Eric Chalbos, “varios testigos japoneses no desean o no pueden participar en la audiencia”.

“No quiero parecer paranoico, pero da la impresión de que hubo un esfuerzo concertado para evitar testificar”, dijo Sylvain Cormier, uno de los abogados de Zepeda.

Este último, por su parte, le dijo a los jueces que “salí del aislamiento después de un año”, y añadió que dentro del penal “vi cosas horribles”, según reportó Chilevisión.

En esa línea, el chileno aseveró que “no sabía qué hacer. Felizmente salí de ahí; pensé que iba a morir. Vi gente suicidarse. Golpes, sangre“.

El currículo de los ex y nuevos abogados de Nicolás Zepeda

Tras la solicitud de la Justicia francesa, la Corte Suprema de Chile autorizó en 2020 la extradición de Zepeda, la que se concretó en julio, luego de lo cual se llevó a cabo el primer juicio en su contra en la ciudad de Besanzón.

En aquella oportunidad, la familia del chileno contrató los servicios Maître Jacqueline Laffont, quien había alcanzado notoriedad tras desempeñarse como abogada del ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en el denominado caso Bismuth, en que finalmente resultó condenado a tres años de cárcel, aunque finalmente se le cambió la sentencia y se le ordenó llevar una pulsera electrónica durante un año.

La defensa de Zepeda en el segundo juicio la asumió Antoine Vey, reconocido por haber sido socio del ministro de Justicia francés, Éric Dupond-Moretti.

No obstante, poco antes del inicio de la causa Zepeda decidió cambiar de abogado, por lo que al profesional lo reemplazó la dupla integrada por los abogados Renaud Portejoie y Julien Dreyfus.

El primero de ellos alcanzó gran notoriedad tras defender a Cécile Bourgeon la madre de Fiona, una niña de cinco años cuya muerte en 2013 conmocionó a Francia, y que terminó condenada a 20 años de cárcel.

Para este tercer juicio, Nicolás Zepeda contrató los servicios de los abogados Robin Binsard y Sylvain Cormier. Y, nuevamente, uno de ellos es un profesional que ha estado involucrado en más de un caso muy mediático.

Se trata de Sylvain Cormier, quien es conocido mundialmente por ser el abogado del futbolista francés Karim Benzema.

Lo defendió cuando se acusó al ex real Madrid de complicidad en el intento de chantaje a su ex compañero de selección Mathieu Valbuena, por un video de contenido sexual. Al final se condenó al futbolista a un año de cárcel suspendida y una multa de 75.000 euros.