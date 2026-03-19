Anatoly Kolodkin, el petrolero ruso con el que el Kremlin pondrá a prueba el bloqueo de EEUU a Cuba

El buque cargó 730.000 barriles de crudo en el puerto ruso de Primorsk, el pasado 8 de marzo.

Con una carga de más de 700 mil barriles, el petrolero ruso Anatoly Kolodkin navega este jueves con destino a Cuba, en lo que será una puesta a prueba por parte del Kremlin al bloqueo de Estados Unidos a la isla caribeña.

De acuerdo con la firma de análisis marítimos Kpler, el buque cargó 730.000 barriles de crudo en el puerto ruso de Primorsk el pasado 8 de marzo.

El reporte la empresa indicó que este miércoles 18 de marzo, el petrolero de bandera rusa se encontraba en el Atlántico oriental rumbo a Cuba.

Cuándo llegaría el petrolero ruso a Cuba

Kpler indicó a la vez que el buque, propiedad de la naviera estatal rusa Sovcomflot, tiene previsto descargar en la terminal de Matanzas aproximadamente el lunes 23 de marzo.

Según los reportes de la prensa especializada, el petrolero Anatoly Kolodkin es objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

Desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, Washington inició un bloque petrolero a Cuba, y el último cargamento que llegó a la isla lo envió México seis días después.

El Kremlin manifestó su plena disposición de apoyar a Cuba frente al bloque norteamericano, en tanto que desde la isla se denuncia lo que se califica como una “guerra económica” en medio del recrudecimiento del embargo.