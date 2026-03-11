Caso Ronald Ojeda: Valencia confirmó que solicitará a fiscal de Washington interrogar a Nicolás Maduro

“El fiscal Barros estima que es una diligencia necesaria. Nosotros también la entendemos, compartimos su razonamiento”, dijo el fiscal nacional.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó este miércoles que viajará a Washington, Estados Unidos, donde se reunirá con la fiscal general de ese país, Pam Bondi, para solicitar la posibilidad de interrogar al ex líder venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de la investigación por el homicidio del ex militar de ese país, Ronald Ojeda.

De acuerdo con lo previsto, el jefe del Ministerio Público tiene contemplado reunirse con la autoridad norteamericana el próximo lunes, con quien tratará los mecanismos de cooperación que permitan el interrogatorio a Maduro.

Valencia se refirió al tema tras asistir al cambio de mando en Valparaíso, donde precisó que su viaje se enmarcará en una actividad organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo en Nueva York.

“Hasta donde nos han manifestado, la reunión está confirmada y vamos a tener la posibilidad de reunirnos con la fiscal general en Washington para poder tratar estos temas de agenda de cooperación mutua”, le dijo el fiscal nacional a CNN Chile.

En esa línea, Ángel Valencia precisó que en la cita abordará “la posibilidad de obtener cooperación de parte del Departamento de Justicia para que se pueda interrogar a Nicolás Maduro respecto a los hechos que estamos investigando en la causa del homicidio del teniente Ojeda“.

El jefe del Ministerio Público recordó que la tesis que se maneja es que se trata de un crimen político, como lo ha señalado el fiscal del caso, Héctor Barros.

“El fiscal Barros estima que es una diligencia necesaria. Nosotros también la entendemos, compartimos su razonamiento”, dijo sobre el eventual interrogatorio a Maduro.

“Si esa petición de cooperación prospera, depende de factores que a veces exceden lo simplemente judicial”, apuntó a continuación.

“Todavía no sabemos si es posible interrogarlo, pero entendemos que es una diligencia necesaria. Ese es uno de los temas que vamos a tratar”, concluyó.