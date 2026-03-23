“Tengo ganas de matar a Zepeda”: el desgarrador relato de la madre de Narumi en pleno juicio

La declaración de Taeko Kurosaki estuvo marcada por un profundo dolor, donde relató el impacto devastador que ha tenido la desaparición de su hija en su vida.

Durante la tarde de este lunes, el juez a cargo del juicio contra Nicolás Zepeda decidió adelantar la declaración de la madre de Narumi Kurosaki, que originalmente estaba prevista para mañana.

En un testimonio cargado de emoción, la mujer manifestó su “deseo de venganza” contra el chileno, a quien responsabiliza por la desaparición y posible muerte de su hija.

Taeko Kurosaki inició su relato contando las ocasiones en que intentó quitarse la vida. “Mi existencia miserable, que no puede hacer nada, y ese desprecio por mí misma me acompañan en mi vida cotidiana. Entro en pánico. En la multitud a veces me cuesta”.

“Imaginen por un instante nuestro sufrimiento. De saber que uno de los miembros de nuestra familia ha desaparecido. Ha muerto en un país a miles de kilómetros de distancia en una circunstancia que no conocemos. Ni siquiera sabemos dónde se encuentra su cuerpo abandonado. Ni siquiera podemos recuperar un solo cabello“, continuó.

Junto a ello, la madre de Narumi añadió que “el deseo de venganza crece dentro de mí”, ya que “ese hombre (Zepeda) lo sabe todo y sigue inventando mentiras improvisadas y continúa su divagación delante de nosotros. Ese hombre no solo rompió la vida de Narumi, sino que también destruyó nuestra familia”.

“Perdí todos mis trabajos. No podía cocinar ni alimentarme. Incluso beber un vaso de agua era difícil. En dos meses, perdí 17 kilos”, indicó la mujer.

Sin embargo, la parte más cruda del relato fue cuando Taeko afirmó: “Es verdad, tengo ganas de matar a Zepeda”.

Pero inmediatamente argumentó que “al matarlo no estaría satisfecha. El arrepentimiento, la tristeza y el sufrimiento de Narumi son míos”.

“Nunca podré tolerar la salida de este hombre de su prisión (…) quiero que Zepeda siga sufriendo en su soledad, en la celda de su corazón. Tiene que seguir llorando en algún lugar”, agregó.