Caso Narumi: las contradicciones de Nicolás Zepeda que dejó al descubierto el nuevo juicio en su contra

En su comparecencia ante el magistrado, el chileno entregó una nueva versión de lo ocurrido el día que desapareció su ex novia.

AGENCIA UNO

En una nueva jornada en el tercer juicio en contra de Nicolás Zepeda por la muerte y desaparición de Narumi Kurosa, su ex pareja, ocurrida en Francia, quedaron al descubierto una serie de contradicciones en el testimonio entregado por el chileno.

En su declaración ante el juez, Zepeda reconoció que viajó a Besanzón, localidad francesa donde residía la joven japonesa, para reunirse con ella, cuestión que negó en los procesos anteriores.

Junto con ello, Nicolás Zepeda aseveró que estuvo con Narumi 30 horas seguidas, entre el el 4 y el 6 de diciembre de 2016, y que dejó la residencia de su otrora pareja tras una discusión, hecho que tampoco relató en los dos juicios previos.

“Estábamos con Narumi, retomamos nuestra rutina habitual de pareja, dormimos, compartimos comidas, vimos películas. Sí, nos quedamos en la habitación”, indicó al juez Eric Chalbos.

Respecto a su salida del dormitorio de Narumi, que ocurrió pasadas las 04:00 horas del 6 de diciembre, el chileno aseveró que dejó el lugar tras una discusión con la joven, dejando en claro que estaba viva cuando abandonó su residencia.

El magistrado contrastó las declaraciones de Nicolás Zepeda sobre “nuestra rutina habitual de pareja” con las del testigo Adrien Laurent, quien vivía en el mismo pasillo que Narumi, quien aseguró escuchar una serie de gritos, que tildó de “inhumanos”.

“Me despertaron sobresaltado unos gritos de terror, gritos espantosos, que duraron varios minutos. Luego oí una especie de ruido gutural, un sonido metálico…”, agregó el testigo.

Ante esto, Zepeda apuntó que no escuchó nada, porque “estaba dormido”.

Por su parte, el juez Chalbos recordó que en los proceso previos, el chileno omitió haber tenido una discusión con Narumi y su salida intempestiva de la habitación, ya que solo precisó que tuvieron relaciones sexuales y se fue de su residencia.