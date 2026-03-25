Misterio: qué hacía Maite Orsini en el juicio contra Nicolás Zepeda en Francia

La ex diputada fue vista en el Tribunal de lo Criminal del Ródano de Lyon, luego de que hace unos días se instalara en Francia para cursar un Máster.

La ex diputada Maite Orsini estuvo presente en una de las últimas jornadas del juicio contra Nicolás Zepeda, acusado de la muerte de su ex pareja, Narumi Kurosaki.

La abogada, recordemos, se encuentra en Francia puesto que el pasado 16 de marzo dejó nuestro país para radicarse en París, donde cursará un Máster en Negocios Internacionales, luego de dejar el Congreso el pasado 11 de marzo.

En medio de su nueva residencia en el viejo continente, Orsini fue vista en el Tribunal de lo Criminal del Ródano de la ciudad de Lyon, según informó Meganoticias. Hasta el cierre de esta nota, la ex parlamentaria no emitió declaración alguna en el lugar.

De momento, solo se sabe que Maite Orsini asistió al juicio contra Nicolás Zepeda como una oyente más, por “interés personal”.

La presencia de la ex militante del Frente Amplio ocurrió en una jornada clave en el proceso judicial donde la Fiscalía solicitó 30 años de cárcel para el chileno acusado por la muerte de la japonesa. Además, Zepeda declaró ante el tribunal, rompiendo en llanto e insistiendo en su inocencia.

“¡Nunca sabremos (lo que pasó con Kurosaki), porque no lo hice yo!¡Nunca lo sabremos!¡Y yo también quiero saber!“, gritó entre lágrimas.