Tras remezón en candidatura de Bachelet: las cartas que siguen en la carrera por la secretaría general de la ONU

Al mediodía del martes, el presidente José Antonio Kast despejó una de las incógnitas que estaba latente desde que fue electo: Chile, pese a haber conseguido el respaldo de México y Brasil bajo el mandato de Gabriel Boric, no respaldaría la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

Según transmitió el gobierno, hay al menos dos factores que hacen “inviable” esta candidatura y su éxito: “la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes de este proceso“.

Con todo, horas después Bachelet reafirmó sus intenciones de continuar con su postulación y México, oficialmente, la secundó esta jornada. De momento, no ha trascendido la postura de Brasil.

¿Quiénes siguen en carrera además de Bachelet?

La “dispersión” en América Latina a la que hizo referencia el gobierno no es casual. Hasta ahora, además de Bachelet, son tres las candidaturas de esta facción del continente. La otra, que completa el listado de las postulaciones que se conocen en esta etapa, es de Senegal, África.

En Argentina, asoman dos candidaturas que cuentan con experiencia en el organismo multilateral, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi -que fue apoyado por su país- y la exrepresentante del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, Virginia Gamba.

La costarricense Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de su país y secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, también está en carrera por dirigir la ONU. Fue apoyada por su país.

A inicios de marzo, el expresidente de Senegal, Macky Sall, fue propuesto por Burundi.

Los factores que pesan en la elección

Por ahora, aún resta un largo camino para que se elija al sucesor de Antonio Guterres, cuyo mandato expira el 31 de diciembre de 2026. El proceso, no obstante, ya inició formalmente en noviembre del año pasado.

En esa oportunidad, de hecho, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, recomendó mediante una carta a los países considerar la “nominación de mujeres como candidatas al puesto de secretario general, la importancia de la diversidad regional, la transparencia en las campañas, la divulgación de información y disposiciones sobre la retirada de candidatos”.

Dentro de los factores que podrían inclinar la balanza a favor de los candidatos, se especula que también está su origen. En esta oportunidad, América Latina corre con cierta ventaja ya que el organismo suele rotar geográficamente.

Una etapa crucial para el avance de una candidatura es que el Consejo de Seguridad de la ONU -que agrupa a 15 países- recomienda a uno de los postulantes a la Asamblea General. Cinco de esos países,

Una etapa crucial para el avance de una candidatura es que el Consejo de Seguridad de la ONU -que agrupa a 15 países- recomienda a uno de los postulantes a la Asamblea General. Cinco de esos países, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, cuentan con poder de veto. La recomendación final, de hecho, debe ser apoyada por al menos nueve integrantes del consejo y sin el veto de ninguno de los miembros permanentes.