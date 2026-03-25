Tras portazo del gobierno de Kast a su candidatura: México mantendrá apoyo a Michelle Bachelet

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, uno de los tres países que patrocinaría la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas, anunció que mantendrá su apoyo a la exmandataria.

Pese a que el gobierno de Gabriel Boric había sumado a México y a Brasil a los países que, además de Chile, respaldarían la candidatura, el presidente José Antonio Kast dijo que evaluaría la continuidad de ésta una vez que llegara a La Moneda. Y el martes el Ejecutivo confirmó que desistiría de su apoyo por la inviabilidad de la candidatura.

No obstante, Bachelet confirmó horas después que la decisión del gobierno no alteraría su voluntad de continuar con su carrera a la ONU.

Con todo, México reafirmó que tampoco modificaría su decisión. “Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer. No necesariamente se tiene que apoyar una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

Luego, elogió a trayectoria de la exmandataria: “Tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo, entre otros de sus atributos. Entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas”.

De momento, no ha trascendido la postura de Brasil al respecto.