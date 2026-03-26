Las cuatro alternativas militares que evalúa Donald Trump para concretar el “golpe final” a Irán

La opción tomará fuerza en la medida que pasen las horas y no se produzcan avances en las conversaciones con la intermediación de Paquistán.

En medio del cese de los ataques a las centrales energéticas decretada por Donald Trump, el Pentágono está evaluando las opciones militares para asestas un “golpe final” a Irán.

De acuerdo con lo reportado por el sitio web estadounidense de noticias Axios, el operativo podría incluir fuerzas terrestres y una campaña de bombardeos masivos.

Se estima que esta alternativa irá tomando fuerza en la medida que pasen las horas y no se produzcan avances en las conversaciones con la intermediación de Paquistán.

El mismo medio indicó que fuentes consultadas manifestaron que si los iraníes continúan amenazando el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, Donald Trump ordenaría asestar un golpe final.

Precisaron, a la vez, que el ataque tendría como propósito mejorar su posición en futuras conversaciones con Teherán, además de que el mandatario estadounidense terminaría el conflicto de manera unilateral, dejando una imagen de victoria.

Las alternativas militares que evalúa Donald Trump en Irán

Según las mismas fuentes, el Pentágono está barajando cuatro alternativas para propinar el “golpe final” a Irán.

En primer lugar, se apunta a la toma o el bloqueo de la isla de Kharg, donde se sitúa el principal centro iraní de exportación de petróleo.

La segunda opción es invadir otra isla en el estrecho, en particular Larak, en la que se sitúan bases militares y los radares con los que los iraníes rastrean los barcos que transitan por ahí.

Una tercera alternativa contempla tomar otra isla, Abu Musa, lo que le daría el control sobre los barcos que salen del Golfo Pérsico.

La cuarta consiste en que Estados Unidos decida bloquear el paso de los barcos a través de los cuales Irán exporta su petróleo.

El citado medio dijo que también se baraja la posibilidad de que Estados Unidos bombardee nuevamente las instalaciones nucleares con el propósito de que los ayatolás no se apoderen del uranio altamente enriquecido que se encuentra allí.

En todo caso, hasta el momento Donald Trump no habría tomado ninguna decisión sobre los planes para asestar el anunciado “golpe final” sobre Irán.