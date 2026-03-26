Maldivas retira la candidatura de la argentina Virginia Gamba a la secretaría general de la ONU: cuatro candidatos siguen en pie

Con la salida de Gamba, quedan cuatro candidatos oficiales para suceder a Gutérres, entre ellos, Michelle Bachelet.

En la tarde de este jueves, Maldivas retiró la candidatura de la argentina Virginia Gamba a la secretaría general de Naciones Unidas.

La determinación fue anunciada la portavoz de la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock y luego transmitida por la cuenta oficial del servicio de noticias de la ONU.

Virginia Gamba (72) tiene una larga trayectoria al interior de Naciones Unidas principalmente vinculada a labores por la paz, la seguridad y el desarme. Actualmente, se desempeña como representante especial en funciones del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños.

En su país de origen, fungió como asesora del Ministerio de Defensa de Argentina en temas de relaciones civiles militares y para la transformación de los militares en democracia entre 1983 y 1985.

En 1995 recibió el Premio Nobel de la Paz, como miembro del Consejo Ejecutivo Pugwash como reconocimiento a las labores de esta organización para impulsar el desarme nuclear.

​Labores similares cumplió, junto al expresidente Nelson Mandela, en la fundación Safer Africa, donde fue una de las encargadas del desarme en Sudáfrica tras años de guerra fronteriza.

Las cartas que siguen en la carrera por la ONU

Con la salida de Gamba, quedan cuatro candidatos oficiales para suceder al actual secretario general de este organismo multilateral, Antonio Guterres. Dos son mujeres y la otra mitad son hombres. Tres del grupo son de América Latina, región que por la rotación geográfica que promueve la ONU podría tener a uno de sus representantes en la secretaría general.

Por un lado, está la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, quien fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Su candidatura, inicialmente apoyada por Chile, Brasil y México, sufrió un remezón el martes de esta semana luego de que el presidente José Antonio Kast le retirase el respaldo oficial de su país de origen aludiendo a una supuesta inviabilidad en el éxito de ésta. Con todo, Bachelet reafirmó sus intenciones de competir y fue secundada por México y Brasil.

En América Latina, también compiten por suceder a Gutérres el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, que fue apoyado por su país de origen, Argentina, y la costarricense Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de su país y secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

También, oficialmente compite el expresidente de Senegal, Macky Sall. Sin embargo, su candidatura también podría verse alterada ante las gestiones de Brasil para que el Sur Global tenga un representante único.