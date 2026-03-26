Tras condena a cadena perpetua: a qué edad Nicolás Zepeda podría solicitar su libertad en Francia

Nicolás Zepeda fue extraditado a Francia en 2020, cuatro años después del crimen de su ex novia, por lo que, para efectos de su condena, este 2026 completará seis años tras las rejas.

Luego de que la justicia francesa condenó a Nicolás Zepeda a cadena perpetua por la muerte de su ex novia, Narumi Kurosaki, su defensa adelantó que recurrirá al tribunal de casación para impugnar el fallo, pero ya surgió la pregunta de a qué edad podrá solicitar beneficios carcelarios e incluso su libertad condicional.

Pese a que desde el entorno de Zepeda se ratificó que, de fracasar la instancia en las cortes de Francia, harán uso de la opción de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el hecho de que se le haya aumentado la condena respecto de los dos juicios anteriores parece anticipar un mal resultado para los intereses del chileno.

De hecho, tanto la Fiscalía gala como la abogada de familia de Narumi Kurosaki, Sylvie Galley, desestimaron la posibilidad de que se lleve a cabo un cuarto juicio por el crimen de de la joven japonesa.

A qué edad Zepeda podría solicitar su libertad

Nicolás Zepeda fue extraditado a Francia en 2020, cuatro años después del crimen de su ex novia, por lo que, para efectos de su condena, este 2026 completará seis años tras las rejas.

Aquello es relevante ya que, más allá de que a la condena se le denomine cadena perpetua, lo cierto es que la ley francesa establece una cantidad máxima de años en los que el sentenciado puede estar encarcelado antes de solicitar beneficios carcelarios, entre ellos el fraccionamiento de pena, el traslado de penal, salidas dominicales, la semilibertad y hasta la libertad condicional.

En el caso del chileno, el Tribunal de lo Criminal del Ródano dictaminó que tiene que cumplir con una prisión efectiva, lo que en la práctica significa que debe estar por lo menos 22 años tras las rejas antes de acceder a algún beneficio.

De esta forma, Nicolás Zepeda tendrá que esperar otros 16 años antes de que se le abra la opción de que se le conceda la libertad condicional, lo que podría ocurrir en 2042. Como en la actualidad tiene 35 años, aquello podría ocurrir cuando tenga 51 años de edad.