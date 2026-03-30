La explicación de Rusia a la ayuda que le entregó a Cuba en medio de crisis por sanciones de Estados Unidos

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó la llegada a la isla del petrolero Anatoli Kolodkin con su carga de 100.000 toneladas de crudo.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este lunes que Rusia seguirá entregando ayuda humanitaria a Cuba, luego de que se confirmó la llegada a la isla caribeña del petrolero Anatoli Kolodkin con su carga de 100.000 toneladas de crudo.

En esa línea, expresó que “nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado”, y precisó que “en estos momentos el barco espera su descarga en el puerto de Matanzas“.

“Por supuesto, Rusia considera su deber no mantenerse al margen y ofrecer la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos“, manifestó el personero en una rueda de prensa.

Trump autorizó la llegada del petrolero de Rusia a Cuba

Peskov puntualizó que la llegada del buque petrolero a Cuba se enmarca en la autorización en ese sentido que entregó el fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al respecto, sostuvo que el respectivo permiso había sido abordado “con antelación” durante los contactos que se mantuvieron con representantes de la Casa Blanca.

“Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba en este momento, no tengo problema. Prefiero dejarlo pasar, ya sea Rusia u otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan“, planteó el domingo el mandatario.

Añadió que “Cuba está acabada. Tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar“.