El rol protagónico que asumió China en medio de la guerra en Irán: “No beneficia los intereses de nadie”

La Cancillería china instó a las partes a que inicien a la brevedad un diálogo, con el propósito de frenar la escalada bélica en el Medio Oriente.

China llamó este jueves a Estados Unidos e Irán a “aprovechar las oportunidades para la paz“, tras asumir un rol más protagónico en la guerra entre la superpotencia y el país persa.

El vocero de la Cancillería china, Lin Jian, instó a las partes a que inicien a la brevedad un diálogo, con el propósito de frenar la escalada bélica en el Medio Oriente.

En esa línea, el portavoz recalcó que Beijing “apoya todos los esfuerzos para ayudar a rebajar las tensiones” surgidas tras los ataques de Israel y Estados Unidos, el pasado 28 de febrero.

China pide “conversaciones sinceras” para frenar la guerra en Irán

“Todas las partes deben avanzar en la misma dirección y crear condiciones para lanzar unas conversaciones de paz realmente significativas y sinceras”, dijo Lin Jian, y añadió que su país “está preparado para seguir jugando un papel constructivo a tal fin”.

El funcionario recalcó a la vez que “una guerra prolongada no beneficia los intereses de nadie y solo causará más víctimas, pérdidas innecesarias y una mayor propagación del conflicto”.

El llamado de China se produjo al día siguiente de que Irán dio a conocer sus exigencias para acordar un alto al fuego con Estados Unidos, tras rechazar las propuestas que entregó el presidente Donald Trump.

Aquello, en el marco de la tregua de cinco días que decretó el mandatario norteamericano respecto de los ataques a las centrales energéticas iraníes, instancia que, según Trump, ha servido para establecer negociaciones, lo que Teherán negó de plano.

El último reporte del régimen iraní estableció que los ataques han provocado la muerte de 1.500 personas, aunque otras versiones indican que el número de fallecidos supera los 3.000.