Cómo se financia la OTAN y cuánto dejaría de recibir si Estados Unidos decide dejar la alianza

Donald Trump confirmó que está evaluando la posibilidad de retirar a su país de la organización, luego de criticar la negativa de apoyar a su país en la guerra en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que está evaluando la posibilidad de retirar a su país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), luego de criticar otra vez la negativa de la alianza de apoyar a su país en la guerra en Irán.

El mandatario norteamericano calificó a la OTAN como un “tigre de papel” y le aseguró al diario The Telegraph que la salida del pacto es “irreversible”.

Trump había manifestado con anterioridad que cada año Estados Unidos destina miles de millones de dólares a la OTAN, “pero ahora, debido a sus acciones, supongo que ya no tenemos por qué estar allí, ¿o sí?“.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó los dichos del presidente y manifestó que “cuando necesitamos que nos permitan usar sus bases militares, ¿su respuesta es no? Entonces, ¿para qué estamos en la OTAN? Hay que plantearse esa pregunta“, dijo.

Cómo se financia la OTAN y cuánto aporta Estados Unidos

De acuerdo con sus estatutos, todos los países que forman parte de la OTAN deben destinar parte de su presupuesto en defensa a la organización.

Luego de semanas de presión por parte de Estados Unidos, a mediados del año pasado los integrantes de la alianza atlántica acordaron aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB anual de cada uno para el año 2035.

Esta cifra se desglosa en un 3,5% destinado específicamente al gasto militar, que contempla aspectos como la compra de armas, el pago de los salarios, misiones y maniobras, además de tareas de mantenimiento.

El otro 1,5% se enfoca en la inversión para ámbitos más amplios, como infraestructuras (carreteras o puentes, por ejemplo), innovación y protección de fronteras.

De acuerdo con los reportes, Washington aporta cerca del 16% del presupuesto directo de la OTAN, lo que en 2024 representó un gasto de unos 572 millones de dólares.

No obstante, a esa cifra se debe sumar el financiamiento norteamericano indirecto, reflejado en el gasto que hace en su propio ejército para operar y defender la alianza, el que en 2025 superó los 980.000 millones de dólares.