Las burlas de Donald Trump a Emmanuel Macron: “Su esposa lo trata extremadamente mal”

El presidente de EE.UU. se burló del matrimonio de Macron e imitó su acento. El mandatario francés no tardó en responder.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una particular burla a su homólogo francés, Emmanuel Macron, mientras cuestionaba a los aliados de la OTAN por su negativa a sumarse a la guerra contra Irán.

Bajo este contexto, el mandatario norteamericano comentó que le consultó a Macron si tenía su respaldo. “En realidad no los necesitábamos, pero igual pregunté”, comenzó relatando, según se pudo apreciar en un video que publicó la Casa Blanca en YouTube.

En esa línea, Trump afirmó: “Llamo a Francia, a Macron, cuya esposa lo trata extremadamente mal. Todavía se está recuperando del golpe en la mandíbula”.

Lo anterior, haciendo referencia al registro que se viralizó en 2025, en el cual se veía a Brigitte Macron empujando el rostro del presidente de Francia en medio de un viaje a Vietnam. En dicho momento, la autoridad del país europeo aseguró que estaban “bromeando”.

El presidente de EE.UU. siguió su comentando su conversación con Macron: “Emmanuel, nos encantaría contar con algo de ayuda en el Golfo, aunque estamos batiendo récords en eliminar a los malos y derribar misiles balísticos. Nos encantaría tener algo de ayuda. Si pudieras, ¿podrías enviar barcos de inmediato?”.

Tras ello, imitó un acento francés para expresar la supuesta respuesta de Macron: “No, no, no, no podemos hacer eso, Donald. Podemos hacerlo después de que la guerra haya sido ganada. Y yo dije: No, no, no necesito que sea después de que la guerra haya sido ganada, Emmanuel“.

Frente a esto, Macron rechazó las palabras de Trump, aunque no entró en mayores detalles, señalando que dichas declaraciones “no son elegantes ni están a la altura”, por lo que “no merecen respuesta”.