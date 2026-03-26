VIDEO – La cruda historia de Noelia Castillo, la joven de 25 años que luchó contra su padre para recibir la eutanasia

Noelia Castillo tiene solo 25 años y a las 14:00 horas de este jueves, tras dos años de batalla judicial, recibirá la eutanasia.

La decisión que tomó no fue a la ligera. Una serie de episodios que marcaron su vida la llevaron a intentar en varias oportunidades suicidarse, hasta que en una de ellas se lanzó del quinto piso y sufrió una lesión medular completa que es irreversible. Dicha paraplejia la dejó con la imposibilidad de moverse de la cintura hacia abajo, junto con fuertes dolores neuropáticos e incontinencia.

¿Pero qué pasó? En una reciente entrevista al programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3, la joven reconstruyó lo que ha sido su historia. En su relato, dio cuenta de diversos episodios que fueron creando una bola de nieve que poco a poco fue deteriorando su estabilidad emocional.

La separación de sus padres, una compleja tuición compartida, la pérdida de su casa y el alcoholismo de su padre son algunas de ellas. Desde los 13 años que estaba con tratamiento psicológico, siendo diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y el trastorno límite de la personalidad (TLP).

En medio de todo esto, Noelia fue víctima de dos agresiones sexuales. La primera con una ex pareja y la segunda, ocurrida en 2022, por parte de un grupo de hombres. Fue esta última la que gatilló su decisión de saltar desde un quinto piso para quitarse la vida. Su plan se truncó y sobrevivió, sufriendo una paraplejia que solo extendió su dolor.

Noelia contra su padre

En 2024, Noelia Castillo tomó la decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir, la eutanasia. En julio de ese año, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña la aprobó al ver que cumplía con todos los requisitos. Lo único que ella quería era descansar de una vez por todas.

A pesar de la decisión que había tomado, su padre se opuso desde un inicio. Incluso, con la ayuda de Abogados Cristianos, presentaron una serie de recursos que buscaban impedir su muerte. A pesar de los intentos, la justicia española siempre le dio la razón a la joven. Incluso el Tribunal Constitucional recalcó que no había una vulneración a los derechos fundamentales, por lo que se podría continuar con el procedimiento que había solicitado.

El último recurso que le quedó a la familia fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde buscaron una medida cautelar para frenar el procedimiento. Pero hace solo unas semanas, la petición fue rechazada, sellando así dos años de batallas judiciales que no lograron impedir la eutanasia de Noelia.

Finalmente, este jueves 26 de marzo, se concretará su deseo.

Las únicas y últimas declaraciones de Noelia Castillo

Antena 3 emitió la única y última entrevista de Noelia Castillo, donde no solo contó su historia sino que también el por qué de su decisión de morir.

“Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir y punto. Y que la felicidad de un padre, o de una madre o de una hermana, no tiene que estar por encima de la felicidad de una hija, de la vida de una hija”, señaló.

En esa misma línea agregó que “por fin lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más“.

Quien la ha acompañado en todo este proceso es su madre, pese a que no comparte su decisión. De hecho, la mujer quiere estar en el momento en que su hija “cierre los ojos”, pero ella se lo negó.

“Mi madre me dijo que, igual que me ha visto nacer, me quiere ver cerrar los ojitos. Y la respuesta es no. No quiero que me vea cerrando los ojos, prefiero que nos despidamos y luego si quiere entrar, que entre, pero no quiero que me vea cerrando los ojos”, aseguró.