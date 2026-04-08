Guerra en Irán: cierre del estrecho de Ormuz y nuevos bombardeos incrementan las dudas sobre el alto al fuego

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, argumentó que los nuevos ataques a Irán se debieron a “problemas de comunicación”.

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Irán volvió a cerrar este miércoles el estrecho de Ormuz al paso de los buques en represalia por el ataque de Israel contra el Líbano, con lo que Teherán incumplió uno de los requisitos establecidos por las partes para poner en marcha el alto al fuego con parte de Estados Unidos.

De hecho, la agencia de noticias Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, informó que el régimen de los ayatolás está considerando retirarse del acuerdo y no acudir a las negociaciones que se iniciarían entre viernes y sábado en Islamabad, la capital de Pakistán.

Lo anterior, luego de que horas antes Teherán, Washington y Tel Aviv concordaron que el alto al fuego se encuentra en pleno vigor.

Mientras el país persa y los mediadores de Pakistán afirmaron que el acuerdo también se aplicaba al Líbano, tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu aseveraron que no es así.

Alertan que bombardeos socavan el alto al fuego en Irán

Pero también “en lo que todos coinciden, es en que no hay garantía de que la guerra haya terminado“, según apuntó el medio Axios.

De hecho, durante las primeras 12 horas tras implementarse el alto al fuego no solo se produjo el ataque al Líbano, sino que también se registraron otros contra instalaciones petroleras en Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Alertado por lo ocurrido, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, alertó que esas acciones “socavan el espíritu del proceso de paz”.

Al respecto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, argumentó que los nuevos ataques a Irán se debieron a “problemas de comunicación“.

“Se necesita tiempo para que un alto el fuego se consolide. Creemos que lo lograremos”, puntualizó el funcionario de la administración de Donald Trump.

No obstante, añadió que en caso de que aquello no ocurra “estamos preparados para reiniciar las hostilidades en cualquier momento”.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró en un comunicado que “estamos listos para responder a cualquier ataque con mayor contundencia“.

Todo ello, 72 horas antes de que se inicien las negociaciones en Islamabad, a las que asistiría el vicepresidente estadounidense, JD Vance.