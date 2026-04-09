VIDEO – Díaz-Canel acusa que bloqueo de Estados Unidos a Cuba busca “regresar a épocas de vasallaje, barbarie, colonización y esclavitud”

El presidente cubano participó este jueves en el foro sobre las sanciones unilaterales en el mundo que organizó la ONU.

X.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció que el bloqueo de Estados Unidos a la isla está provocando un gran impacto en diversos sectores, en particular el sanitario y la producción de alimentos.

El mandatario caribeño abordó el tema este jueves, durante su participación telemática en el foro sobre las sanciones unilaterales en el mundo que organizó la ONU.

“Más de 96.000 cubanos, incluidos 11.000 niños, se encuentran a la espera de cirugías debido a la falta de electricidad”, alertó, y reveló que alrededor de 16.000 pacientes que requieren radioterapia, además de otros 3.000 que dependen de diálisis, están afectados por la paralización de servicios debido a los problemas energéticos.

Añadió que tanto el transporte público como los vehículos privados se encuentran casi totalmente detenidos por falta de combustible, que también ha impactado a las empresas y la producción de alimentos.

Manifestó a la vez que “los centros escolares y universitarios han tenido que reacomodar sus programas de estudios y acudir a modalidades semipresenciales para garantizar la continuidad del proceso docente-educativo”.

Díaz-Canel repudió el bloqueo de Estados Unidos a Cuba

Miguel Díaz-Canel calificó las medidas unilaterales de Estados Unidos como una violación flagrante de los derechos humanos y se preguntó: “¿Qué país puede vivir y desarrollarse bajo esta presión?“.

“¿Permitirá las Naciones Unidas, los Estados soberanos, que se agravie el derecho internacional y se intente regresar a épocas de vasallaje, barbarie, colonización y esclavitud?”, cuestionó.

En esa línea, llamó a las instituciones internacionales a “hacer mucho más para enfrentar las sanciones que afectan a diversos países en desarrollo“.