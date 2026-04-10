VIDEO – Histórico regreso: Artemis II ameriza con éxito tras rodear la Luna

El reingreso a la atmósfera fue una de las fases más críticas, con la cápsula alcanzando más de 40.000 km/h y soportando altas temperaturas gracias a su escudo térmico.

La misión Artemis II de la NASA concluyó con éxito este viernes, luego de que la cápsula Orión amerizara en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego, en California, Estados Unidos.

El descenso ocurrió según lo programado y fue calificado por la agencia como “de manual”, marcando el cierre de un histórico viaje tripulado alrededor de la Luna.

A bordo viajaban los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes completaron una travesía de 10 días en el espacio. Tras el amerizaje, la NASA confirmó que todos se encuentran en excelente estado de salud y fueron asistidos por equipos de rescate en la zona.

El proceso de reingreso a la atmósfera terrestre fue una de las etapas más críticas de la misión. La cápsula alcanzó velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora y soportó temperaturas cercanas a los 2.700 °C, mientras su escudo térmico protegía a la tripulación. Durante seis minutos, además, se produjo un apagón de comunicaciones debido a la formación de plasma alrededor de la nave.

La desaceleración se logró mediante el uso de la atmósfera como freno natural y el despliegue progresivo de paracaídas, lo que permitió reducir la velocidad hasta un amerizaje controlado. El operativo culminó con la recuperación de la cápsula por parte de equipos de la Armada de Estados Unidos, que trasladarán a los astronautas para evaluaciones médicas.

Esta misión marcó el regreso de los vuelos tripulados alrededor de la Luna tras más de 50 años desde el programa Apolo y representa un paso clave para futuras exploraciones. Aunque en esta ocasión no hubo alunizaje, la NASA proyecta que las próximas misiones del programa Artemis permitan establecer una presencia humana más constante en el satélite natural antes de que finalice la década.