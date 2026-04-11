Todos contra todos: las claves de la mega elección con 35 candidatos en Perú

De acuerdo con las últimas encuestas, 18 de los postulantes no alcanzan ni un uno por ciento de apoyo entre los 27 millones de peruanos con derecho a voto.

En los últimos 10 años, Perú ha tenido 8 presidentes y, este domingo 12 de abril, se realizarán los comicios en los que más de 27 millones de ciudadanos elegirán al próximo mandatario, aunque todo parece indicar que este saldrá del balotaje fijado para el domingo 7 de junio.

Esta inestabilidad política queda claramente reflejada con la inscripción de 35 candidatos presidenciales, ninguno de los cuales cuenta con una mayoría significativa, aunque hay un pequeño grupo de postulantes que aparecen con mayores opciones de llegar a la segunda vuelta.

De hecho, según las últimas encuestas ninguno de ellos supera el 15% de las preferencias, mientras que casi el 17% de los electores dijo estar indeciso o manifestó que votará en blanco.

Los favoritos para ganar las elecciones en Perú

Según el sondeo de Datum para el diario El Comercio, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, encabeza la intención de voto con el 14,5% de las preferencias.

Se trata de la cuarta vez en que la hija del ex presidente Alberto Fujimori se presenta a una elección presidencial representando a la derecha tradicional.

Por el contrario, su más cercano perseguidor en las encuestas, Carlos Álvarez (10,9%), es un outsider que canaliza el rechazo de los peruanos hacia la política.

El comediante, que alcanzó notoriedad en Chile con su imitación de la ex presidenta y actual candidata a secretaria general de la ONU, Michelle Bachelet, ha basado su candidatura en su perfil antisistema, sus críticas a los políticos tradicionales y su alusión a la inseguridad que se vive en el país.

En tanto, la tercera opción con mayores posibilidades de ganar las elecciones corresponde a Rafael López Aliaga (9,9%), postulante de la extrema derecha.

Se trata de un millonario empresario y ex alcalde de Lima, quien durante la campaña centró su discurso en mantener los valores de la familia, una economía de mercado y reforzar la seguridad.

Los otros candidatos con opciones de llegar al balotaje

De acuerdo con los últimos sondeos, tras estas primeras tres opciones hay otros candidatos que, sin contar con un apoyo tan evidente, podrían dar una sorpresa e instalarse en el balotaje.

En esa situación se encuentran Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno (6%); Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras (5%), Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (4,9%), y Alfonso López Chau, de Ahora Nación (4,7%).

Más atrás aparecen Marisol Pérez Tello (4,5%), César Acuña (3,2%), Carlos Espá (2,6%), Yonhy Lescano (2,4%), Fernando Olivera (1,8%), Mario Vizcarra (1,3%), George Forsyth (1,2%), Enrique Valderrama (1,2%) y Wolfgang Grozo (1,1%).

Todos los demás candidatos tienen menos de un punto de apoyo en los sondeos, por lo que se descarta cualquier opción de que accedan al balotaje.