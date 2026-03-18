Presidente de Perú y zanja de Kast en la frontera: recordó el “fracaso” del Muro de Berlín

El jefe de Estado descartó que la zanja y el muro fronterizo pueda provocar problemas bilaterales, ya que están en constante contacto con la Cancillería chilena.

José María Balcázar, presidente de Perú, tuvo palabras para el inicio del Plan Escudo Fronterizo, implementado por José Antonio Kast, que incluye la construcción de una zanja y un muro en la frontera norte de Chile, recordando el “fracaso” del Muro del Berlín.

El mandatario peruano dejó en claro que esta obra del Ejecutivo chileno “es una decisión presidencial que nosotros respetamos, somos demócratas”.

Sin embargo, Balcázar precisó a RPP que “sí hay que indicar que cuidado vayamos a volver a los tiempos en que se construyó el Muro de Berlín y todo fue un fracaso posteriormente”.

Junto con ello, el jefe de Estado descartó que la zanja y el muro fronterizo pueda provocar problemas bilaterales, ya que están en constante contacto con la Cancillería chilena.

“El canciller Hugo de Zela ha estado en la transmisión de mando en Chile y el presidente le ha mostrado las mejores relaciones que quiere tener con mi persona, así que en cualquier momento podría presentarse algún tipo de conversaciones. Yo no prejuzgo, yo pienso que la gente con el diálogo razonado es la única forma de cómo los países y las sociedades pueden caminar”, cerró José María Balcázar.