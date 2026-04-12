“Bloquear todos y cada uno de los buques”: Donald Trump ordena cerrar el estrecho de Ormuz

Trump justificó la decisión acusando a Teherán de mantener una postura “inflexible” respecto a su programa nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este domingo a la Armada estadounidense iniciar un bloqueo naval en el estratégico estrecho de Ormuz, tras el fracaso de las negociaciones con Irán realizadas en Islamabad.

El mandatario anunció la medida a través de su red social Truth Social, donde afirmó: “Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”.

Trump justificó la decisión acusando a Teherán de mantener una postura “inflexible” respecto a su programa nuclear, pese a que reconoció que las conversaciones habían avanzado en varios puntos.

“Solo hay una cosa que importa: Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares (…) Irán nunca tendrá un arma nuclear”, sostuvo.

El presidente también denunció una supuesta “extorsión mundial” por parte de Irán, acusándolo de cobrar tarifas ilegales a embarcaciones que transitan por esta ruta clave para el comercio global. En ese contexto, advirtió que fuerzas estadounidenses “buscarán e interceptarán cualquier barco en aguas internacionales que haya pagado una tarifa a Irán”.

Asimismo, anunció que la Armada iniciará operaciones para eliminar minas marinas en la zona y lanzó una advertencia directa: “Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será volado en pedazos”.

El estrecho de Ormuz, bajo control de Irán, es uno de los puntos más estratégicos del comercio energético mundial, por donde circula una parte significativa del petróleo global, por lo que la decisión genera preocupación internacional ante una posible escalada del conflicto.

En paralelo, desde Pakistán llamaron a mantener la tregua vigente. El ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, instó a ambas partes a evitar una escalada, “es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego”.

Las negociaciones entre Washington y Teherán concluyeron sin un acuerdo definitivo, pese a la tregua temporal de dos semanas acordada en medio de la guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pakistán reiteró su disposición a seguir facilitando el diálogo. “Pakistán ha tenido y continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América en los días venideros”, afirmó Dar.