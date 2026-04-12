Hungría da un giro histórico: Viktor Orbán cae tras 16 años y la oposición logra mayoría aplastante

Su triunfo abre un nuevo escenario político en Hungría, con expectativas de revertir varias de las reformas impulsadas durante la era Orbán, especialmente en materias relacionadas con el Estado de derecho, la independencia judicial y la libertad de prensa.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reconoció este domingo su derrota en las elecciones parlamentarias, poniendo fin a 16 años ininterrumpidos en el poder.

El líder ultranacionalista felicitó públicamente a su rival, Péter Magyar, candidato opositor y cabeza del partido Tisza, que logró una contundente victoria con una amplia mayoría en el Parlamento.

“Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no se nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar”, afirmó Orbán ante sus seguidores, reconociendo el triunfo de la oposición.

Según los resultados preliminares, el oficialismo encabezado por el partido Fidesz obtuvo una significativa caída en escaños, mientras que el partido Tisza de Hungría alcanzó una “supermayoría” que le permitiría impulsar reformas estructurales, incluyendo eventuales cambios constitucionales.

La elección estuvo marcada por una alta participación ciudadana, la mayor desde el fin del comunismo en el país, reflejando el interés generado por unos comicios considerados históricos tanto a nivel nacional como europeo.

Péter Magyar, un jurista de 45 años que hasta hace poco era poco conocido en la política húngara, logró capitalizar el descontento ciudadano con un discurso conservador, anticorrupción y con una orientación más cercana a la Unión Europea.

Su triunfo abre un nuevo escenario político en Hungría, con expectativas de revertir varias de las reformas impulsadas durante la era Orbán, especialmente en materias relacionadas con el Estado de derecho, la independencia judicial y la libertad de prensa.

La derrota de Orbán marca el fin de una etapa en la política húngara y podría tener repercusiones en el equilibrio político dentro de Europa, donde su gobierno había mantenido una posición crítica frente a varias decisiones del bloque comunitario.