El lío judicial que complica a Pedro Sánchez mientras alista la cumbre progresista a la que asistirá Boric

A la cita también concurrirán figuras como los presidentes de México, Brasil y Colombia, Claudia Sheinbaum, Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente.

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue informado este lunes de la decisión de la justicia hispana de procesar por cuatro delitos a su esposa, Begoña Gómez, a días de que se lleve a cabo en Barcelona la cumbre progresista a la que asistirá el ex presidente chileno, Gabriel Boric.

La cita, a la que también concurrirán figuras como los presidentes de México, Brasil y Colombia, Claudia Sheinbaum, Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, tiene como propósito acordar soluciones a los grandes problemas de la humanidad desde un punto de vista progresista, frente al avance de la ultraderecha y el populismo.

Se espera que en los distintos capítulos del Global Progressive Mobilisation (Movilización Progresista Global, en español) tomen parte unas 3.000 personas, entre los días viernes 17 y sábado 18 de abril.

Según plantean los organizadores, la agenda contempla estudiar los caminos para poner en el centro de la discusión internacional la igualdad de oportunidades, la democracia, la justicia social, las políticas verdes, el feminismo y la paz.

En el caso del ex presidente Gariel Boric, se tratará de su primer viaje fuera del país, tras dejar el mando el pasado 11 de marzo.

Desde su entorno se indicó que su participación “se enmarca en seguir aportando al fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo a nivel global”.

El tema que complica a Sánchez antes de la cumbre progresista

De acuerdo con lo informado por los medios de la península a cinco días del inicio de la cumbre progresista, la esposa de Sánchez será enjuiciada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

La decisión la adoptó el juez Juan Carlos Peinado tras dar por concluida la fase de instrucción y considerar que existen los indicios suficientes para procesar a Begoña Gómez.

De forma paralela, el magistrado decidió mantener el procedimiento contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, ambos por los delitos de tráfico de influencias y corrupción.

La causa contra la esposa de Sánchez se abrió hace dos años, luego de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, la que se basó en antecedentes dados a conocer por la prensa española.

Lo anterior, luego de que se informó que Gómez realizó tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

En cuanto a la acusación de corrupción en los negocios, Peinado lo vinculó a los planes de Gómez de aprovechar económicamente la plataforma digital que se estaba construyendo en su cátedra en la mencionada casa de estudios superiores.

El jefe del Gobierno hispano conoció la resolución del magistrado mientras se encuentra de gira por China junto a su esposa.