Papa León XIV volvió a criticar con dureza a Trump: Dios “no está con los malvados”

VATICAN NEWS.

Aunque no lo nombró directamente, el papa León XIV criticó nuevamente este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que Dios “no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios“.

“El corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su reino de amor y de paz cada día”, complementó el pontífice durante el mensaje contra la guerra en Irán que entregó en el marco de su visita a Argelia.

De esta forma, León XIV se refirió nuevamente a la guerra contra Irán iniciada por el mandatario norteamericano, quien lo calificó como “débil” y “terrible en política exterior” por no apoyarlo en el conflicto.

Durante un encuentro con religiosas y residentes de un centro para ancianos en la localidad de Annaba, el papa manifestó que “pienso que el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡pues hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras“.

Obispo comparó a Trump con “la niña del exorcista”

Tras los dichos de Trump contra el pontífice, distintos miembros de la Iglesia católica rechazaron las palabras del presidente estadounidense, y uno de ellos fue el obispo de Orihuela-Alicante, el español José Ignacio Munilla.

Al referirse al tema durante su participación en un programa de radio, el religioso manifestó que las palabras de León XIV fueron “increíbles, bellísimas y profundísimas”.

Recalcó a la vez que estas molestaron a Trump, a quien calificó como “la fiera”, y del que dijo que se “revolvió como la niña del exorcista con el agua bendita“.

A la vez, el obispo Munilla criticó que “hay gente que se está forrando con operaciones en la Bolsa, con el petróleo y el gas. Ahora voy a dar una noticia que va a hacer subir y bajar las bolsas, pero a ti te lo digo un cuarto de hora antes para que compres o vendas y te forres”.