“No le temo…”: la desafiante respuesta del papa León XIV a las críticas del presidente Donald Trump

El mandatario norteamericano dijo que el pontífice es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”.

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El papa León XIV aseguró que “no le temo al gobierno de (Donald) Trump“, al responder a las críticas del presidente estadounidense, quien calificó al pontífice de “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario norteamericano, “la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump“, según posteó en su red Truth Social.

Además, en declaraciones que entregó al arribar a Washington desde Florida, calificó al papa como “una persona muy liberal”, y manifestó que debería “dejar de complacer a la izquierda radical“.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear (…) que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos”, añadió Trump.

La respuesta del papa León XIV a Donald Trump

En pleno viaje a Argelia, en el inicio de su primera gira desde que asumió su pontificado, el papa León XIV se refirió a los dichos de Donald Trump y manifestó que “no quiero entrar en un debate con él“.

“Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas”, añadió.

“Demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas. Y creo que alguien tiene que alzar la voz y decir que hay una mejor manera”, planteó, y recordó que “el mensaje de la Iglesia, mi mensaje, el mensaje del Evangelio es: Bienaventurados los pacificadores”.

“Creo que equiparar mi mensaje con lo que el presidente ha intentado hacer aquí demuestra una falta de comprensión del mensaje del Evangelio”, dijo a continuación.

También sostuvo que “no considero que mi papel sea político, ni el de un político (…) No entraré en debates. Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie“.

Posteriormente, el papa León XIV reafirmó su posición respecto a la guerra en Irán e indicó que “no le temo al gobierno de Trump ni a hablar abiertamente sobre el mensaje del Evangelio“.

El pontífice inició este lunes una gira de diez días por África, donde, además de visitar Argelia se dirigirá a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Cardenal Chomalí defendió labor del pontífice

Este lunes el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, defendió los cuestionamientos del papa León XIV a la guerra en Irán y sostuvo que “es un hombre de bien, forjado por años de oración, estudio y cercanía con los pobres“.

“Su valentía le viene de sus convicciones más profundas, de Dios, y no de las pasiones, añadió, y recalcó que se trata de “un líder coherente que nos traza un camino sin retorno: promover la paz siempre y bajo toda circunstancia“.