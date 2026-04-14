“Pensaba que tenía coraje, me equivoqué”: Trump arremetió contra Meloni y repasó al papa León XIV

Respecto del pontífice, el mandatario norteamericano manifestó que “no tiene ni idea de lo que está pasando”.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y reafirmó sus críticas contra el papa León XIV, por sus continuos cuestionamientos a la guerra en Irán.

Horas después de que la jefa del gobierno italiano le entregó su respaldo al pontífice y calificó de “inaceptables” los dichos del mandatario norteamericano, este último manifestó que Meloni “ya no es la misma persona”.

La política italiana también había recalcado que “no me sentiría cómoda en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos“.

“Estoy conmocionado por Giorgia Meloni. Pensé que tenía coraje, me equivoqué“, afirmó Trump en la entrevista que le concedió al diario Corriere della Sera.

A la vez, recalcó que, según su punto de vista, Italia no está haciendo lo suficiente en materia de seguridad, y acusó a la primera ministra de no involucrarse en los esfuerzos para frenar la amenaza nuclear iraní ni jugar un rol activo en la tarea de asegurar el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

Trump repasó al papa León XIV

No conforme con cuestionar a Giorgia Meloni, Donald Trump decidió repasar al papa León XIV, quien este martes manifestó que Dios “no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios“.

El presidente estadounidense aseguró que el pontífice “no tiene ni idea de lo que está pasando” y le reprochó pronunciarse sobre cuestiones bélicas.

Previamente, lo había calificado como “débil” y “terrible en política exterior” por no apoyarlo en la guerra en Irán.