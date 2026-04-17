Keiko llega a su cuarto balotaje: ¿podrá esta vez derrotar al antifujimorismo?

En los anteriores comicios la heredera política de Alberto Fujimori perdió ante candidatos tanto de derecha como de izquierda.

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La duda sobre qué candidato acompañará a Keiko Fujimori en el balotaje de las elecciones presidenciales en Perú es una incógnita abierta que podría prolongarse por algunos días.

A casi una semana de los comicios, la disputa por el segundo lugar entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga es voto a voto e, incluso, este último ya adelantó que impugnará los resultados y pedirá repetir el proceso si queda fuera de la segunda vuelta.

Pero más allá del cuestionado y lento recuento de votos, lo que ya está claro es que Keiko disputará el próximo 7 de junio su cuarto balotaje consecutivo, una experiencia que puede resultar esencial a la hora de intentar derrotar al antifujimorismo y torcerle la mano al destino, luego de que en las dos últimas ocasiones, menos de 0,5 puntos porcentuales la privaron de llegar a la Presidencia de la República.

Antifujimorismo, el verdadero rival de Keiko

En 2011, Keiko logró el 23,55% de los votos en la primera vuelta, frente al 33,69% de Ollanta Humala, quien se presentó como un candidato de izquierda. En el balotaje, este último, que terminó por virar hacia el centro, se impuso por 51,45% contra el 48,55% de Fujimori, y se transformó en el último mandatario en terminar su período presidencial en ese país.

Cinco años más tarde, la heredera política de Alberto Fujimori enfrentó al derechista Pedro Pablo Kuczynski, y obtuvo un 39,86% de los votos en la primera vuelta, mientras que el empresario sumó el 21,5% de los sufragios.

Pese a lo anterior, y a que en teoría la izquierda peruana podría apoyar a Keiko, el antifujimorismo se manifestó en plenitud en el balotaje, donde Kuczynski se impuso por 50,12 por ciento frente al 49,88% de su rival.

En 2021, en tanto, Keiko Fujimori llegó en el segundo lugar en la elección presidencial, tras alcanzar el 10,99% de los votos, frente al 15,72 por ciento del izquierdista Pedro Castillo, quien en la segunda vuelta obtuvo un 50,13% frente a un 49,87 de la hija de Alberto Fujimori.

Dadas las anteriores experiencias de la líder del partido de derecha Fuerza Popular, y más allá de si en definitiva tendrá que enfrentar al sucesor de Pedro Castillo o al ex alcalde de extrema derecha de Lima, lo que podría determinar quién será la o el próximo presidente de Perú tiene que ver con la fuerza que tiene todavía o no el antifujimorismo. Una duda que recién se resolverá el próximo 7 de junio.