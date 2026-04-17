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Keiko llega a su cuarto balotaje: ¿podrá esta vez derrotar al antifujimorismo?

En los anteriores comicios la heredera política de Alberto Fujimori perdió ante candidatos tanto de derecha como de izquierda.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
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La duda sobre qué candidato acompañará a Keiko Fujimori en el balotaje de las elecciones presidenciales en Perú es una incógnita abierta que podría prolongarse por algunos días.

A casi una semana de los comicios, la disputa por el segundo lugar entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga es voto a voto e, incluso, este último ya adelantó que impugnará los resultados y pedirá repetir el proceso si queda fuera de la segunda vuelta.

Pero más allá del cuestionado y lento recuento de votos, lo que ya está claro es que Keiko disputará el próximo 7 de junio su cuarto balotaje consecutivo, una experiencia que puede resultar esencial a la hora de intentar derrotar al antifujimorismo y torcerle la mano al destino, luego de que en las dos últimas ocasiones, menos de 0,5 puntos porcentuales la privaron de llegar a la Presidencia de la República.

Antifujimorismo, el verdadero rival de Keiko

En 2011, Keiko logró el 23,55% de los votos en la primera vuelta, frente al 33,69% de Ollanta Humala, quien se presentó como un candidato de izquierda. En el balotaje, este último, que terminó por virar hacia el centro, se impuso por 51,45% contra el 48,55% de Fujimori, y se transformó en el último mandatario en terminar su período presidencial en ese país.

Cinco años más tarde, la heredera política de Alberto Fujimori enfrentó al derechista Pedro Pablo Kuczynski, y obtuvo un 39,86% de los votos en la primera vuelta, mientras que el empresario sumó el 21,5% de los sufragios.

Pese a lo anterior, y a que en teoría la izquierda peruana podría apoyar a Keiko, el antifujimorismo se manifestó en plenitud en el balotaje, donde Kuczynski se impuso por 50,12 por ciento frente al 49,88% de su rival.

En 2021, en tanto, Keiko Fujimori llegó en el segundo lugar en la elección presidencial, tras alcanzar el 10,99% de los votos, frente al 15,72 por ciento del izquierdista Pedro Castillo, quien en la segunda vuelta obtuvo un 50,13% frente a un 49,87 de la hija de Alberto Fujimori.

Dadas las anteriores experiencias de la líder del partido de derecha Fuerza Popular, y más allá de si en definitiva tendrá que enfrentar al sucesor de Pedro Castillo o al ex alcalde de extrema derecha de Lima, lo que podría determinar quién será la o el próximo presidente de Perú tiene que ver con la fuerza que tiene todavía o no el antifujimorismo. Una duda que recién se resolverá el próximo 7 de junio.

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