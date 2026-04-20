VIDEOS – Por qué Japón aumentó posibilidad de megaterremoto tras sismo 7,7

Desde la oficina del gabinete nipón se aclaró que el aviso no corresponde a una predicción de sismo.

NIPPON.COM.

Luego del sismo de magnitud 7,7 que afectó este lunes a la zona norte del archipiélago de Japón, autoridades de ese país aumentaron la alerta de que ocurra un megaterremoto en las zonas costeras.

De acuerdo con lo informado por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, alrededor de 182.000 residentes recibieron un aviso de evacuación no obligatoria tras el movimiento telúrico.

Casi 40 minutos después del fuerte temblor, una ola de tsunami de 80 centímetros llegó a las costas del puerto de Kuji en Iwate, en la isla de Honshu, pero no generó daños de consideración.

En cuánto aumentó la alerta de megaterremoto en Japón

Según reportó la Agencia Meteorológica de Japón, tras el sismo aumentó a un 1% la probabilidad de que se produzca un megaterremoto, en comparación con el 0,1% de posibilidad durante tiempos normales.

Los análisis indican que dicho gran movimiento telúrico podría ocurrir algún día durante la próxima semana.

No obstante, desde la oficina del gabinete nipón se aclaró que el aviso no corresponde a una predicción de sismo, aunque instó a los habitantes de las áreas costeras del noreste a incrementar su preparación.

“Si bien no se sabe con certeza si se producirá otro gran terremoto, les pedimos que tomen medidas de preparación ante desastres basadas en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad“, dijo un funcionario de esa oficina.

En esa línea, la primera ministra, Sanae Takaichi, llamó a los residentes del área afectada a confirmar sus refugios designados y rutas de evacuación, así como a revisar alimentos y bolsas de emergencia para que escapen de inmediato en caso de que se produzca el megaterremoto.