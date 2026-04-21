Informe cifra en más de 1.700 los migrantes muertos o desaparecidos en lo que va de 2026

Desde 2014 se han documentado más de 80.000 muertes y desapariciones durante los procesos migratorios.

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Más de 1.700 migrantes murieron o se les perdió completamente el rastro desde que partieron desde sus lugares de origen en lo que va del 2026, según informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En concreto, la agencia detalló que la cifra en los primeros tres meses y medio de este año es de 1.723 muertos o desaparecidos.

De manera paralela, el informe anual del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la mencionada entidad alertó sobre el elevado número de personas desaparecidas en su trayectoria migratoria.

Casi 8.000 los migrantes muertos o desaparecidos en 2025

El reporte de la OIM indica que alrededor de 7.900 personas murieron o desaparecieron en rutas migratorias durante el año pasado.

Los casi 8.000 casos registrados en 2025 “marcan la continuidad y el agravamiento de un fracaso mundial a la hora de poner fin a estas muertes evitables”, puntualiza el texto.

Pese al alto número, la cifra de 2025 quedó por debajo del récord de 9.200 migrantes muertos o de los que nunca más se supo registrados en 2024.

De acuerdo con el análisis de la OIM, dicha baja “está ligada en parte a una disminución real del número de personas que intentan tomar las rutas migratorias irregulares y peligrosas”, en especial en el continente americano.

“Pero también se explica por las restricciones financieras impuestas a los actores humanitarios que documentan las muertes de migrantes en los principales corredores migratorios”, añadió la organización, con sede en Ginebra.

El comunicado puntualizó que desde 2014 “ha documentado más de 80.000 muertes y desapariciones durante procesos migratorios”, y llamó a emprender una acción urgente para poner fin a las muertes de migrantes”.