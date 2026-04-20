El número de extranjeros que recibirá este beneficio estatal podría multiplicarse por 35 hacia el año 2050, superando las 500 mil personas.

AGENCIA UNO.

Un nuevo estudio encendió las alertas sobre el futuro del sistema previsional chileno, al proyectar un fuerte aumento de los migrantes que accederá a la Pensión Garantizada Universal (PGU) en las próximas décadas.

El informe, elaborado por la consultora Qualimet y analizado por el Consejo Consultivo Previsional, anticipa un cambio estructural en el perfil de beneficiarios del sistema.

Según las estimaciones, el número de extranjeros que recibirá este beneficio estatal podría multiplicarse por 35 hacia el año 2050, superando las 500 mil personas. Este crecimiento responde principalmente al envejecimiento de la población migrante y al cumplimiento progresivo de los requisitos legales para acceder a la PGU, como la edad mínima y los años de residencia en el país.

Crecimiento de migrantes con PGU anticipa millonario costo fiscal en las próximas décadas

El impacto fiscal de este fenómeno también será significativo. El estudio proyecta que el gasto anual en PGU para población migrante superará los 1.600 millones de dólares en 2050, muy por encima de los cerca de 60 millones estimados para 2025, lo que evidencia una fuerte presión sobre las finanzas públicas a largo plazo.

En cuanto a la composición de esta población, el informe indica que ciudadanos venezolanos liderarán el crecimiento desde mediados de la próxima década, con una mayor presencia femenina.

En tanto, comunidades como la peruana y colombiana mostrarán aumentos más graduales, mientras que otros grupos mantendrán una participación más acotada en el sistema.

Para acceder a la PGU, los extranjeros deben cumplir condiciones específicas establecidas por la normativa chilena, como tener 65 años o más, acreditar al menos 20 años de residencia en el país y no pertenecer al 10% de mayores ingresos. Frente a este escenario, expertos advierten que el desafío no solo será financiero, sino también de planificación, ya que el sistema deberá adaptarse a una nueva realidad demográfica en constante transformación.