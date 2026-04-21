Julio César Jasso, el tirador de Teotihuacán y su historial marcado por masacres, extremismo y violencia

En su casa se encontraron registros fotográficos en los que el atacante realizaba el saludo nazi y vestía una polera con una frase vinculada a comunidades extremistas.

Un violento tiroteo ocurrido el 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán en México dejó una turista canadiense fallecida y al menos 13 personas heridas, tras el ataque perpetrado por Julio César Jasso Ramírez, un hombre de 27 años.

El ataque se registró en la cima de la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos del sitio turístico. Testigos relataron escenas de pánico, con visitantes intentando resguardarse mientras el agresor disparaba desde lo alto.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Julio César Jasso Ramírez utilizó un revólver calibre .38 y portaba además un cuchillo y municiones. Tras el hecho, murió por una herida de bala, la cual, según la versión oficial, habría sido autoinfligida luego de ser herido por fuerzas de seguridad.

Julio César Jasso, el tirador de Teotihuacán

Julio César Jasso Ramírez, originario de Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero, residía en Ciudad de México y fue identificado como el autor del ataque. Según antecedentes policiales, mantenía una fuerte admiración por los responsables de Columbine en Estados Unidos, donde murieron más de 10 estudiantes.

Entre sus pertenencias se encontró una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía junto a ambos atacantes, además de panfletos y símbolos asociados a la subcultura digital conocida como “True Crime Community” (TCC), que glorifica asesinatos masivos.

También se hallaron registros fotográficos donde realizaba el saludo nazi, lo que sugiere afinidad con ideologías extremistas vinculadas al nazismo. En la imagen mencionada, el atacante vestía una polera con la frase “Disconnect and Self-Destroy” (“Desconecte y autodestrúyase”), asociada a este tipo de comunidades.

Según la Fiscalía, presentaba un perfil psicológico complejo, con signos de desconexión de la realidad. “Estaba desconectado del mundo real”, señalaron desde el organismo, agregando que dejó escritos con referencias a ideas fuera de lo convencional.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que se instruyó una investigación exhaustiva, además de brindar apoyo a las víctimas.