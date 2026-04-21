Bachelet a la ONU: los ejes de su discurso, la alusión al Gobierno y lo que sigue en la carrera por la secretaría general

Entre otras propuestas, Bachelet manifestó que en caso de ser electa acudirá presencialmente a las zonas en conflicto.

Este martes inició una de las etapas clave en la elección del próximo secretario o secretaria general de Naciones Unidas. Dos de los cuatro candidatos para suceder a Antonio Gutérres debieron participar en los diálogos interactivos televisados en la sede de la ONU en Nueva York. La instancia fue inaugurada a las 10.00 (hora local y de Chile también) por una connacional: la expresidenta Michelle Bachelet.

Seis horas después de Bachelet, fue el turno del argentino Rafael Grossi -actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)- y mañana deberán hacer lo propio la costarricense Rebeca Grynspan -actual directora de Unctad- y el expresidente de Senegal Macky Sall.

Por tres horas, Bachelet -apoyada solo por México y Brasil, luego de que el presidente José Antonio Kast le retirase el respaldo de Chile– debió responder las preguntas de los Estados miembros de la ONU, que mayormente versaron sobre sus cualidades para hacerse cargo de los desafíos de la organización, la diplomacia en contexto de guerra y cómo sostener los tres pilares de este ente multilateral: paz, seguridad y derechos humanos.

El discurso de Bachelet

Quien fuera Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU entre 2018 y 2022, inició su discurso que se extendió por poco más de 10 minutos, con un buenos días que recitó en inglés, chino, francés, árabe y portugués. También aprovechó de agradecer a México y Brasil. “Estoy muy conmovida por la confianza que han depositado en mí en este momento de peligro y esperanza”, dijo.

Entre otros aspectos, hizo un repaso por su vida política recordando en primera instancia a su padre, el general de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet, a quien describió como una víctima de quienes “traicionaron el Estado de Derecho”. Asimismo, mencionó su paso por ministerios y en dos ocasiones, la Presidencia de la República, así como su rol al mando de ONU Mujeres y como Alta Comisionada por los Derechos Humanos.

Entre sus lineamientos, hizo hincapié en la “necesidad urgente de esperanza”, “la recuperación del diálogo”, su compromiso con “las deliberaciones y la cooperación multilateral” y la necesidad de “modernizar” las Naciones Unidas. “Puedo cumplir, he visto como transformar lo imposible en lo viable”, expresó.

Junto con recordar el último discurso de Nelson Mandela en la ONU y en especial su llamado a construir “un sueño viable”, Bachelet concluyó su intervención citando a Violeta Parra. “Ella cantó que los materiales que forjan su arte eran el canto de ustedes, que es mi propio canto. Es un sueño que encuentra su voz en bocas ajenas convirtiéndose en una palabra y, en última instancia, en una canción compartida. No debemos rendirnos ante la desesperanza”, sostuvo.

Las propuestas de Bachelet y su posterior alusión al Gobierno

Bachelet contaba con dos minutos para responder las preguntas de los países, que no formulaban sus interrogantes de forma individual, sino que en grupos. Uno de los puntos que más se abordaron fue la labor de la ONU ante conflictos bélicos.

“Yo creo que el próximo secretario o secretaria general debe ser alguien que esté presente. En primer lugar, debe prevenir que estallen los conflictos, pero me parece que se necesita su presencia incluso física sobre el terreno, en los lugares donde se necesita dar solución a los problemas”, respondió cuando un representante del Grupo Árabe le consultó cómo orientaría los esfuerzos para que llegue la paz a Medio Oriente.

También se le consultó, entre varios otros aspectos, si es que en sus cargos anteriores había priorizado el impacto de las medidas por sobre la conveniencia política. “Lo que me pregunta es la historia de mi vida. Nunca he tomado decisiones para quedarme en un puesto cualquiera si esto no tiene un impacto. Lo que necesita el mundo no es alguien que luche por la poltrona, sino por los principios, los valores y por un mundo mejor”, afirmó.

En una conferencia de prensa posterior a los diálogos interactivos con los Estados miembros, Bachelet hizo alusión al presidente Kast cuando se le consultó por el respaldo de Chile. “No impacta para nada, porque las razones de quitarme el apoyo son políticas”, respondió.

También le quitó el piso a las razones del Gobierno para retirar su patrocinio, como una supuesta dispersión en los apoyos a los candidatos y la multiplicidad de éstos. “Aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos cuatro nomás. La vez pasada eran trece”, argumentó.

Los próximos pasos

Aún restan etapas para que se defina al décimo en dirigir la secretaría general de la ONU desde su creación. Según recoge la ONU en su sitio web, los países pueden nominar candidatos incluso cuando ya se superó la fecha límite del 1 de abril.

Luego de los diálogos interactivos, se espera que a finales de julio de 2026 el Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, discuta las nominaciones que haya hasta ese momento de manera privada.

En la práctica, reconoce la ONU, “la decisión suele finalizar entre agosto y octubre”. Para que la candidatura llegue a buen puerto, ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido- debe oponerse.

A fines de 2026, la Asamblea General formalizará el nombramiento, de manera que el secretario o secretaria general asuma en enero de 2027.