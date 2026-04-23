Infiltración y espionaje: los argumentos tras la prohibición a periodistas que ingresen a la Casa Rosada

Son alrededor de 60 los profesionales que no pueden ingresar a la sede de Gobierno para realizar su trabajo.

PEXELS.

El gobierno de Javier Milei prohibió a partir de este jueves 23 de abril el acceso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados.

De esta forma, alrededor de 60 profesionales que acudían a diario a la sede del Ejecutivo no podrán ingresar a efectuar su trabajo profesional.

La medida se adoptó en medio de la más reciente escalada de agresiones verbales del mandatario trasandino contra los medios de comunicación, según informó el diario La Nación.

Por qué se restringió el ingreso de periodistas a la Casa Rosada

Según argumentaron desde el entorno de Milei, se decidió restringir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada debido a la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa.

Debido a este motivo, reporteros de siete medios no pudieron ingresar a la sala de prensa durante más de dos semanas.

A lo anterior se suma la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por un presunto espionaje ilegal, el que se concretó a través de filmaciones en medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, manifestaron fuentes oficiales.

Añadieron que “se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, y hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista“.

Por su parte, el presidente Javier Milei empleó su cuenta de la red X para referirse al tema y posteó: “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”.