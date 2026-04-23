Guerra en Irán: por qué la política de Trump ha terminado por favorecer a su mayor enemigo

China implementó una estrategia energética que le ha permitido sortear la crisis de mejor manera que la mayoría de los países que dependen de las importaciones de petróleo.

La guerra en Irán no solo se ha prolongado mucho más de lo que estimaba Donald Trump cuando dio la orden de ataque, sino que, en la práctica, ha terminado por favorecer a China, su mayor enemigo político y económico.

Mientras el mandatario estadounidense prolonga el alto al fuego con Teherán con miras a desarrollar negociaciones que pongan fin al conflicto, en Beijing comprueban que las medidas que adoptó el Ejecutivo en materia energética fueron las más acertadas.

Es que, según datos del gobierno norteamericano publicados esta semana, China ha almacenado mucho más petróleo que cualquier otro país, según reportó Axios.

Entre los factores que permitieron a la potencia asiática más que triplicar las reservas de Estados Unidos, se menciona que aprovechó los precios relativamente bajos del petróleo debido a una menor demanda en 2025, lo que se suma a una nueva ley energética nacional que obliga a las empresas a mantener mayores reservas.

Lo anterior permitió a China sumar una media de 1,1 millones de barriles diarios de crudo a sus reservas estratégicas de petróleo, con lo que a fines del año pasado alcanzó alrededor de 1.400 millones de barriles, a lo que se deben sumar los que logró a acumular antes del inicio de la guerra en Irán, según detalló la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

¿Cuánto ha subido el precio de la gasolina en China y EE.UU.?

Decidido a impedir que sus ciudadanos afronten de manera directa la crisis energética derivada de la guerra en Irán, el gobierno de China implementó una limitación temporal en los precios minoristas de la gasolina y el diésel que, aunque han experimentado un alza, en la práctica ha sido de cerca de un 50% respecto de lo que correspondería sin las medidas.

De acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el precio del litro de gasolina subió en marzo 1,170 yuanes (150 pesos chilenos), mientras que en el caso del diésel registró un incremento de 1,115 yuanes ($144).

En Estados Unidos, en tanto, el litro de gasolina registró en marzo un alza desde 0,72 a más de un dólar el litro, con lo que acumula un incremento del 35% desde el inicio de la guerra, mientras que en el caso del diésel subió desde 94 centavos a 1,3 de dólar por litro, evidenciando un aumento del 41%.

Las otras ventajas del gigante asiático por la guerra en Irán

Además de ser por lejos el país con las mayores reservas de petróleo, China también tiene otros recursos que le permiten observar el conflicto en Oriente Medio con mayor tranquilidad que la inmensa mayoría de las naciones.

Estos se relacionan con el hecho de que posee más del 70% de las cadenas de suministro mundiales de energía solar, eólica, baterías y vehículos eléctricos.

Un hecho que adquiere cada vez más relevancia en la medida que todos los países dependientes de las importaciones pasan del petróleo y el gas natural a las energías renovables.

“La guerra fue la prueba de estrés para la que se diseñó la estrategia energética de Beijing“, apuntó el cofundador y director ejecutivo de Axios, Jim VandeHei.