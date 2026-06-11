“El Gobierno jamás llamó a nadie a no pagar”: la tesis del exministro Cataldo por el aumento de deudores del CAE en defensa de Boric

El exministro de Educación apuntó al Gobierno y calificó de “poco responsable” apuntar contra la administración de Boric sobre el tema.

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó las críticas que ha recibido el expresidente Gabriel Boric, siendo responsabilizado por el aumento de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) por la promesa de campaña de condonarlo y que no cumplió.

Al respecto, el militante del Partido Comunista (PC) sostuvo en 24 Horas que “la respuesta no es así de simple como se formula. Me parece que hay un papel, eso es innegable, pero no es ni por lejos el único factor“.

Desde su punto de vista, “la coyuntura del periodo 2022-2025, el papel de la pandemia, y el arrastre que generó la pandemia en términos de las finanzas personales diría que fue muy determinante en la creación de este fenómeno de crecimiento de la mora, porque el problema no es el endeudamiento, el problema es la mora, las personas que entran en cesación de pago”.

Respecto al aumento de deudores del CAE, Cataldo indicó que “probablemente los anuncios presidenciales incentivaron que algunas personas dejaran de hacerlo pensando en que esto iba a venir”.

Aún así, recalcó que “no es sensato, lo que no es serio, lo que no es ni responsable ni razonable es decir que todo este fenómeno opera porque hubo una promesa de campaña“.

“Este fenómeno existe desde el origen del instrumento, se agudiza producto de la pandemia, y probablemente hay algún nivel de incidencia también de los anuncios y las expectativas que se generaron. Aunque ojo, el Gobierno jamás llamó a nadie a no pagar“, añadió.

Por lo mismo, reiteró que “es falaz decir que solamente la promesa de campaña tiene un rol en esto, porque esto uno tiene que mirarlo con la perspectiva del tiempo”.