Los factores que llevaron a que Trump alcance el récord de desaprobación en su segundo mandato

Solamente el 39% de los estadounidenses apoya la gestión del mandatario, mientras que el 58% de sus compatriotas la desaprueba.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró una nueva baja en su popularidad y marcó el récord de desaprobación durante su segundo mandato, mientras aún intenta establecer negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Así lo indica el promedio de encuestas elaborado por el diario The New York Times, según el cual solamente el 39% de los estadounidenses lo apoya.

Por el contrario, la media de los sondeos expone que el 58% de sus compatriotas desaprueba la gestión del mandatario norteamericano.

De esta forma, el índice de aprobación neto (aprobación menos desaprobación) de Donald Trump, alcanza este jueves los -19 puntos porcentuales.

Por qué Trump alcanzó el récord de desaprobación

Según apuntó el citado medio, el aumento en la desaprobación de Donald Trump se vincula directamente con el significativo aumento en el precio de la gasolina y el diésel producto de la guerra en Irán.

A lo anterior se suma el hecho de que, según una reciente encuesta de Fox News, siete de cada diez votantes (70%) sostienen que hoy la economía está empeorando para ellos y sus familias.

Esto representa un alza de 15 puntos respecto del sondeo sobre el tema que realizó el mismo medio hace un año.

Además, una encuesta realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette reveló que el índice de aprobación del mandatario cayó al 28% entre los votantes independientes, en comparación con el 39% que mostraba cuando asumió el cargo.

Entre los votantes republicanos, en tanto, un 80% manifestó que apoya la gestión del presidente Donald Trump.