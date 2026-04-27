Los detalles de la visita del rey Carlos III a Estados Unidos: con quiénes se reunirá y con quiénes no

La visita se concreta en medio de la polémica surgida por las versiones de que Trump evalúa quitarle el apoyo al Reino Unido respecto de las islas Malvinas.

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A poco más de un mes de que se cumpla el aniversario 250 de la independiencia de Estados Unidos, y en medio de la polémica por el trascendido de que Donald Trump evalúa quitarle el apoyo al Reino Unido respecto de las islas Malvinas, el rey Carlos III y la reina Camila iniciaron este lunes una visita de Estado, la primera de monarcas británicos desde la visita de la reina Isabel II, en 2007.

Durante su estadía en el país norteamericano, los monarcas visitarán las ciudades de Washington D.C. y Nueva York, además del sitio donde se fundó la primera colonia inglesa permanente, en el estado de Virginia.

Como parte de la visita, Carlos III tiene contemplada una serie de actividades con el presidente Trump y su esposa Melania, además de visitar el Memorial del 11-S y una reunión con celebridades de las industrias creativas. Sin embargo, descartó encontrarse con algunas personas que le solicitaron reuniones, entre ellas, supervivientes del agresor sexual Jeffrey Epstein.

Los pormenores de la visita del rey a Estados Unidos

Para esta jornada está contemplado un encuentro en la tarde en la Casa Blanca entre los monarcas y su anfitrión, y, posteriomente, participarán en una recepción en la residencia del embajador británico.

La bienvenida oficial a la familia real se realizará el martes en la misma sede del gobierno, la que contará con la participación de la Banda de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, según adelantó la BBC.

Se espera que miles de invitados asistan a la ceremonia en el jardín de la Casa Blanca, entre miembros del gabinete, miembros del Congreso y la delegación oficial del Reino Unido, entre otros.

Posteriormente, Carlos III y Trump sostendrán una reunión bilateral, mientras que Melania y Camila asistirán a un evento educativo intercultural con estudiantes estadounidenses.

También el martes, el Rey pronunciará un discurso ante ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, y luego los Trump ofrecerán una cena de Estado oficial en honor de la pareja real.

Con quiénes más se reunirá Carlos III y con quiénes no lo hará

Para el miércoles está previsto el traslado de Carlos III y Camila a Nueva York, donde visitarán el Memorial del 11-S y se reunirán el miércoles con los servicios de emergencia y los familiares de las víctimas de los atentados de 2001.

Aunque se prevé la asistencia al evento del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, desde el entorno del rey se descartó un encuentro privado entre ambos.

Más tarde, los monarcas realizarán actividades cada uno por su lado, luego de lo cual tomarán parte en una elegante recepción dedicada a las industrias creativas.

De acuerdo con lo informado por la prensa británica, durante su visita a Estados Unidos, Carlos III no se reunirá con su hijo, el príncipe Harry, ni su esposa Meghan.

También se descartó que mantenga un encuentro con víctimas de Jeffrey Epstein, la que le fue solicitada debido a la vinculación del hermano del monarca, Andrew Mountbatten-Windsor, con el fallecido agresor sexual.

Tras concluir su visita a Nueva York, los reyes regresarán a Washington, donde los Trump les darán el último adiós formal el jueves.