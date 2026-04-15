Encuesta de Acnur muestra que la mayoría de los venezolanos no quiere volver a su país

Los principales motivos de quienes no desean hacerlo son la seguridad y las dudas sobre la recuperación del mercado laboral.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Una encuesta de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) reveló que solo un tercio de los migrantes venezolanos en Latinoamérica y el Caribe se plantea la opción del retorno tras la salida del poder de Nicolás Maduro.

De acuerdo con el sondeo, apenas el 35% de los consultados dijo que evaluaría regresar a Venezuela si mejoran las condiciones económicas y de otro tipo en el país.

Dentro de los motivos que aludieron los encuestados para pensar en volver, el más fuerte es el de reunirse con sus familiares, aunque algunos mencionaron también las presiones que viven en los países de acogida debido a las dificultades económicas.

A noviembre de 2025, los países de América Latina y el Caribe acogían a 6,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos, 4 millones de los cuales necesitan asistencia.

Por qué la mayoría de los migrantes no volvería a Venezuela

En tanto, casi dos tercios de los 1.288 migrantes venezolanos que Acnur entrevistó entre enero y marzo de este año en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala, dijeron que no tienen la intención de regresar a su país.

Entre los motivos para descartar por ahora esa opción se encuentran los factores socioeconómicos y políticos, entre ellos la recuperación del mercado laboral, las condiciones de seguridad y la disponibilidad de servicios básicos fiables en Venezuela.

A la vez, cerca del 60 % de los encuestados identificó la falta de información fiable sobre qué esperar al retornar como un obstáculo, junto con la incertidumbre sobre cómo el regreso podría afectar a su situación jurídica en los países de acogida.