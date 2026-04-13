Caiozzama y Víctor Chanfreau entre ellos: los ocho chilenos a bordo de la flotilla humanitaria que zarpó rumbo a Gaza

Uno de los chilenos intentará acceder al enclave palestino por vía terrestre, mientras que el resto lo hará por mar.

Ocho chilenos forman parte de la Global Sumud Flotilla que zarpó el domingo desde Barcelona, España, para llegar a Gaza y entregar ayuda humanitaria.

Desde junio de 2025 que esta iniciativa humanitaria internacional ha intentado -sin éxito- romper el bloqueo israelí bajo el que se encuentra el enclave palestino. Su fundación, bajo el nombre Sumud (perseverancia en árabe), fue en respuesta a las dificultades que enfrentaba la población palestina para acceder a alimentos e insumos médicos, que incluso causó hambruna, en medio de la guerra entre Israel y Hamas.

La primera misión ganó notoriedad debido a su tripulación que contaba con diplomáticos, parlamentarios europeos y activistas como Greta Thunberg.

El navío en el que se encontraba Thunberg, de hecho, fue interceptado por fuerzas israelíes en junio de 2025. La activista sueca denunció haber sido víctima de malos tratos. El gobierno, en tanto, criticó la misión como una “provocación”.

Los chilenos a bordo

De los ocho chilenos, siete estarán a bordo de la embarcación y uno se movilizará en uno de los dos convoyes terrestres que buscarán ingresar la ayuda humanitaria por tierra, desde el norte de África y Asia.

Entre los más reconocidos en la esfera pública se encuentra el artista visual chileno Caiozzama, el exvocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau y la productora periodística Carolina Eltit.

A ellos se suman la periodista Macarena Chahuán, exfuncionaria del Ministerio del Interior y del Minvu entre 2020 y 2022, el artista visual Bruno Salas Zarzar, el periodista Ignacio Ladrón de Guevara, quien se ha desempeñado en El País y Telesur, el antropólogo Franco Torti y el exvocero del acampe en solidaridad con Palestina que tuvo lugar en la Universidad de Chile en 2024, Felipe Uthman, quien viajará por vía terrestre.