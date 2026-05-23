Un muerto y periodistas evacuados: lo que se sabe de los disparos en la Casa Blanca

De acuerdo con lo informado por el Servicio Secreto, un sujeto se acercó a un puesto de seguridad y sacó un arma de fuego.

En la tarde de este sábado, disparos provenientes de las cercanías de la Casa Blanca motivaron un amplio operativo del Servicio Secreto de Estados Unidos y la evacuación de los corresponsales de prensa que se encontraban en el recinto.

De acuerdo con lo reportado por Associated Press, a eso de las 18.00 horas una persona se acercó a un puesto de control de seguridad de la sede de Gobierno, sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar en contra de los agentes de seguridad.

Los funcionarios le dispararon al sujeto en respuesta. Pese a que fue trasladado a un hospital, falleció esta noche. Adicionalmente, un transeúnte resultó herido. Aún no se sabe si esta víctima fue alcanzada por los disparos del atacante o de los agentes de seguridad.

Ningún funcionario de la Casa Blanca, ni el presidente Donald Trump, que se encontraba al interior del recinto al momento de los disparos, resultaron heridos.

Como consecuencia del operativo, periodistas tuvieron que ser evacuados. “Estaba en la mitad de la grabación de un video desde el césped norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora”, relató la corresponsal de ABC News Selina Wang.