Cadem explica las principales razones de la alta desaprobación del presidente Kast

La última edición de la encuesta Cadem analizó las principales causas de la alta desaprobación que tiene el presidente José Antonio Kast entre la ciudadanía.
Entre estas está la inflación (37%), crecimiento y desempleo (33%). Le siguen los recortes del gasto fiscal (27%), incumplimiento de promesas en seguridad e inmigración (27%), junto con disminución de impuestos a las empresas (26%).
Por su parte, en la segunda semana de julio, el 38% aprueba la gestión del presidente Kast. Los principales motivos para aprobarlo son la promesa del gobierno de emergencia (52%), la megarreforma (46%) y que tiene autoridad, liderazgo, es valiente y responsable (30%).
A nivel de partidos políticos, el Partido Socialista es el que tiene mejor imagen con 33%, secundado por el Partido Republicano (33%, -3pts), RN (33%) y el Partido Nacional Libertario (33%, -1pto). En tanto, los partidos con peor imagen son el Partido Liberal (21%) y la DC (18%, -1pto).
En posicionamiento ideológico, la DC y Partido Liberal son percibidos como los partidos de centro, prácticamente igualados a la opinión de los chilenos en general, desplazando al PDG que, a juicio de la opinión pública, ahora se ubica más a la derecha. El PS nuevamente es considerado tan de izquierda como el Frente Amplio y el Partido Republicano tan de derecha como el Nacional Libertario.
En confianza en instituciones e industrias, Metro se posiciona en el primer lugar con 85%, seguido por Fonasa (73%), las universidades (72%), los supermercados (72%) y las líneas aéreas (70%).