Marco Rubio adelanta posible anuncio sobre la guerra de Irán: “Hay posibilidad de que el mundo reciba buenas noticias”

El jefe de la diplomacia estadounidense manifestó que este proceso puede llevar a que “el mundo ya no tenga que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní”.

Marco Rubio, el secretario de Estado de EE.UU., anunció que este domingo el mundo podría recibir buenas noticias sobre la guerra en Irán, que en sus casi tres meses de extensión ha causado un alza internacional del petróleo.

El sábado, justamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó en Truth Social que “actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz“.

Según dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto, el acuerdo incluye el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y un plazo de 30 días como mínimo para resolver uno de los principales nudos de las negociaciones: el programa nuclear iraní.

Durante su visita oficial a Nueva Delhi, India, Rubio dijo a la prensa local que “a lo mejor, hay la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias”. Junto con ello, confirmó que el acuerdo incluye lo relativo al estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha repercutido en el alza del petróleo, pues por ahí transita casi un tercio del crudo a nivel mundial

Adicionalmente, sostuvo que se trata de un “proceso que en última instancia puede llevarnos a donde el presidente quiere que estemos, y eso es un mundo que ya no tenga que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní“.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, por su parte, señaló que su país está “listo para garantizar al mundo” que no poseen armas nucleares. La agencia Tasnim, afín al régimen, transmitió que aún hay desencuentros sobre al menos dos cláusulas del acuerdo y que si Estados Unidos “continúa poniendo obstáculos”, no habrá posibilidad de cerrar un pacto.