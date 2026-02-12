El modus operandi de la banda chilena detenida por robar cajeros automáticos en Estados Unidos

Los ladrones chilenos actuaron en los estados de California, Oregon y Washington y lograron un botín total estimado en alrededor de 5,5 millones de dólares.

Al menos diez personas integraban la banda chilena de delincuentes que robaban cajeros automáticos en la cosa oeste de Estados Unidos, de acuerdo con lo informado por diversos medios.

Según detalló Los Angeles Times, una de las integrantes de la agrupación, identificada como Maite Celis Silva, de 27 años, se declaró culpable de cargos federales, por lo que podría recibir una condena de 20 años de cárcel.

De acuerdo con lo precisado por la prensa estadounidense, la banda de ladrones chilenos actuó en los estados de California, Oregon y Washington, logrando un botín total estimado en alrededor de 5,5 millones de dólares.

Cómo operaba la banda chilena que robaba cajeros automáticos

Respecto del modus operandi de la banda chilena que robaba cajeros automáticos en Estados Unidos, Los Angeles Times reveló que sus integrantes empleaban disfraces, bloqueadores de señal y sopletes para intervenir las máquinas.

En concreto, usaban disfraces con los que simulaban ser trabajadores de construcción, para luego ingresar a los locales en que se ubicaban los dispensadores de dinero sin generar sospechas. Ahí los abrían con los sopletes para así llevarse grandes cantidades de dinero.

El citado medio apuntó que otra arista en el modus operandi consistía en arrendar propiedades vacacionales cerca de los bancos, para utilizarlas como centros de operaciones.

Aunque todos los detenidos presentaban estatus de ilegalidad en Estados Unidos, no se precisó si ingresaron tras utilizar el sistema de la Visa Waiver.