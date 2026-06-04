Balotaje en Colombia: tribunal le prohibió a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de su selección

La medida rige para actos de campaña, publicaciones en redes sociales, medios de comunicación y cualquier otro espacio relacionado con la contienda electoral.

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Un tribunal de Bogotá le ordenó al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella que deje de utilizar la camiseta de la selección de su país en actos de campaña, a casi dos semanas del balotaje que lo enfrentará con el izquierdista Iván Cepeda, el próximo domingo 21 de junio.

De acuerdo con lo resuelto por el Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de la capital colombiana, tanto el candidato como su partido Defensores de la Patria también tienen prohibido exhibir la camiseta oficial del combinado nacional en publicaciones en redes sociales, medios de comunicación y cualquier otro espacio relacionado con la contienda electoral.

Según la resolución del tribunal, su decisión se fundamenta en que asociar símbolos nacionales a una campaña política puede afectar derechos fundamentales.

Por qué De la Espriella no podrá usar la camiseta de la selección

En su dictamen, el juzgado planteó que este tiene “la finalidad de resguardar el derecho a la igualdad, la no discriminación y el derecho de elegir y ser elegido“.

En esa línea, recalcó que deben “cesar inmediata y definitivamente la utilización de la camiseta, colores o emblemas de la Selección Colombia como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio; así como vincular la pertenencia nacional o deportiva a la adhesión a su candidatura, o utilizarla para estigmatizar, calificar despectivamente o atacar a quienes se identifican con ideas de izquierda o piensan diferente“.

La resolución incluye también el uso de colores y emblemas asociados a la selección, con el propósito de impedir que sean empleados para diferenciar o atacar adversarios políticos.

A inicios de semana, la Federación Colombiana de Fútbol se refirió al tema del uso de la camiseta de la selección por parte de Abelardo de la Espriella, ocasión en la que manifestó que no tiene facultad legal para impedir que ciudadanos usen la camiseta de la selección en actos políticos.